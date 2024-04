“O pecador é um estrangeiro. Ele vence Pietrangeli, que fez o ranking sozinho” – Corriere.it

“Eu digo que Jannik Sinner é um alienígena. Estou brincando, hein, mas não muito.”

verdadeiramente.

“Se não veio de Marte, foi entregue por uma cegonha com colite. Ou seja, dirigia-se para os Alpes, em direcção a França ou à Suíça, e então as primeiras rajadas de vento frio causaram-lhe algum desconforto, e foi obrigado a parar numa chaminé em Sesto Pusteria. Casa é uma pecadora.”

Adriano Panatta, Monumento ao Tênis Italiano Vamos falar sério novamente: o que mais te impressionou em Sinner, o rei de Miami e o novo número 2 do ranking mundial?

“Tecnicamente, Yannick joga o tênis moderno que todo mundo joga. Mas ele o faz tão bem que evita que as pessoas pobres que ele encontra – como Dimitrov, que também é bonito – expressem suas habilidades no tênis. Borg e Nadal eram alienígenas também: em seu próprio território “Eles colocaram você contra a parede. Você não pode passar por lá.”

O barulho da bola é surpreendente, o “stock” que ela emite quando Yannick acerta.

"Porque ele faz uso perfeito da ferramenta moderna: a cabeça, a base das cordas e a energia que a raquete devolve aos seus golpes. Os materiais são muito importantes. Na minha época, por exemplo, se tivéssemos tentado deslizar no concreto com os sapatos da época, teríamos atirado uma lança e deixado o tornozelo esquerdo. Hoje, eles se movem de forma incrível em todas as superfícies."

Graças ao backhand de uma mão de Dimitrov, o backhand de Adriano está de volta entre os dez primeiros. No geral, adeus aos gestos brancos nessas velocidades supersônicas.

“Admiro a capacidade de jogar de forma muito agressiva, a capacidade de sacar até 230 quilômetros por hora. Volto ao material. Lembra do backhand que desceu pela linha Sinner em direção a Dimitrov em Miami? Com ​​as raquetes da velha geração (I' não estou falando da madeira “(A velha geração da fibra de carbono), não foi feito. Era impossível. Bem, há algo de mágico nisso.”

Do concreto americano à terra europeia. A transição é difícil?

“A terra vermelha é uma substância viva: é afetada por ventos, chuva, umidade e temperaturas. Portanto, as bolas mudam durante a partida. “É mais complicado de entender, deixa o jogo mais lento, não dá o mesmo salto que o outro… Aí você cansa: depois de cinco vermelhos você morre e pronto.”

A impressão que prevalece é que os dias do rei Djokovic estão contados.

«Enquanto isso, vamos aproveitar o Sinner n.2, que ultrapassou Nicola: Pietrangeli era o número 3 quando chegou ao ranking! Quando Borg ganhava muito, Nastasi e eu brincávamos que ele era filho de Satanás (nascido em 6/6/56). Djokovic perdeu a vantagem: Siner e Alcaraz estão crescidos e já não são crianças. Sérvio diz que quer as Olimpíadas: OK, mas por quanto tempo ele conseguirá continuar jogando contra esses jovens jogadores muito fortes? Eu não o vejo bem…”

Pecador nº 1 depois de Paris?

"É um cenário, mas se não acontecer em Paris, acontecerá em Wimbledon. Sinner e Alcaraz são os novos Federer e Nadal: Ou seja, a rivalidade deles será igualmente rica, emocionante e longa. "O terceiro volante, assim como Roger e Rafael, foi Djokovic, e agora não o vejo."