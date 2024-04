Onde ver e horário da corrida em Portimão, Bastianini primeiro

A segunda jornada da temporada de MotoGP está pronta e com a corrida portuguesa a aproximar-se em Portimão com a qualificação e a corrida…

A segunda jornada da temporada de MotoGP está pronta e com a corrida portuguesa em Portimão com qualificação e uma corrida Sprint. Bastianini conquistou o primeiro lugar com o tempo de 1m37m706, partindo assim da pole position desde 2022. No entanto, Bagnaia larga em quarto depois de vencer no Qatar, onde dominou a corrida, separando também os seus perseguidores na final. Rolos.

horas

A corrida de MotoGP em Portugal começa em Portimão no dia 15h00 amanhã, mas também é possível assistir à corrida em modo de streaming gratuito atrasado a partir das 17h.

Onde ver o Grande Prémio de Portugal

O Grande Prémio de MotoGP de Portimão, em Portugal, está disponível ao vivo na TV céu, nos canais Sky Sports e Sky Sport MotoGP. Também é possível assistir à corrida gratuitamente, porém atraso sobre TV8. Além disso, é possível assistir à corrida ao vivo via Sky Go e Now.

a rede

Bastianini Ele conquistou a pole position no Grande Prêmio de Portugal, enquanto Viñales terminou atrás dele. Martin larga na segunda linha com Bagnaia, que se classificou em quarto lugar com +0,216.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Posto Adriático