Sinner vence a última partida contra Dimitrov em Miami e se torna o nº. 2º lugar no mundo – tênis

Yannick Siner ganhou o torneio ATP 1000 ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov na final com uma pontuação de 6-3 6-1. Com esse sucesso, na segunda-feira, o tirolês do sul de 22 anos será o número 2 do mundo, superando o espanhol Carlos Alcaraz. Nenhum tenista italiano alcançou tal posição no ranking internacional.

Uma final sem data, como a semifinal contra Daniil Medvedev. Jannik Sinner parece cada vez mais o novo mestre do tênis mundial e, entretanto, às custas do búlgaro Grigor Dimitrov, o “carrasco” nas rodadas anteriores de Alcaraz e Zverev, ele também vence o torneio Masters 1000 em Miami. Na quadra dura instalada fora do interior do estádio NFL Dolphins. A partida entre os dois times terminou 6-3 e 6-1, como se quisesse dizer que, praticamente, não houve partida e o playboy do tênis não conseguiu fazer muito com um backhand de uma mão contra um adversário que mais uma vez foi em excelente forma. Forma e com um plano de jogo preciso. E agora Sinner, que a partir de segunda-feira se tornará o número 2 do mundo (um feito que nenhum tenista italiano jamais conseguiu) ultrapassando Carlitos Alcaraz no ranking ATP, tem um histórico de 22 vitórias desde o início de 2024 e apenas uma derrota , e assume o comando do cenário de torneios desde o início da temporada: o Aberto da Austrália, Rotterdam e agora a conquista da Flórida. Agora Sinner tem o primeiro lugar do ranking ocupado por Novak Djokovic, ausente da Flórida. O sérvio está a pouco mais de 1.000 pontos de distância, mas terá que defender 2.315 pontos no saibro contra os 585 de Sinner.

Pecador, orgulhoso da maneira como você lidou com as situações



“Estou orgulhoso do resultado. Comecei a semana com um pouco de dificuldade e não tive muito tempo para me adaptar às quadras. À medida que o torneio avançava, me senti melhor e estou orgulhoso da maneira como lidou com as situações.” Assim, “no calor do momento”, Jannik Sinner após vencer o torneio Masters 1000 em Miami ao derrotar o búlgaro Dimitrov na final. “Estou tentando melhorar e aproveitar o momento – diz Sinner -, não sei se será a última vez que enfrento essa situação. Agora vem o saibro e será diferente.”

“Hoje ganhei em pontos importantes e foi isso que fez a diferença – disse Sinner mais tarde em entrevista à Sky Sports. Nas últimas duas partidas enfrentei jogadores completamente diferentes como Dimitrov e Medvedev, e é bom encontrar uma solução diferente para cada uma. deles. “É hora de enfrentar adversários diferentes. Agora há areia e é completamente diferente. Mas mesmo aí, vamos ver como eu lido com as coisas e como vai.” “Feliz Páscoa a todos os italianos, sinto muita energia de vocês – o número 2 do tênis mundial está confirmado -, tento dizer na Corte. Sem trabalho os resultados não vêm: se se trabalha, “os resultados vêm. Vejamos, na Itália, Monte Carlo está praticamente lá”.

