MotoGP, Bastianini consegue uma fantástica pole position em Portugal

Roma, 23 de março. (askanews) – Enea Bastianini confirmou a excelente forma que já testemunhou nos testes de sexta-feira e conquista a pole position no Grande Prémio de Portugal marcado para amanhã, no circuito de Portimão. Depois da chuva de quinta-feira, a pista não permitiu um ataque ao registo da pista, mas o tempo de 1m37m706s permitiu a Best conquistar o primeiro lugar que perdia desde o Grande Prémio da Áustria de 2022, há mais de 500 dias. .

Assim, a fabricante de Borgo Panigale comemora a 90ª pole position na primeira categoria, mas Maverick Viñales e Aprilia conseguiram privá-la da possibilidade de ocupar toda a primeira fila. Aliás, com o passar do tempo, o piloto de Roses mostrou uma volta brilhante, competindo na beira dos mil com Bastianini em cada setor, mas fechando com 82 de vantagem na linha de chegada. A moto Desmosedici GP24 de Jorge Martin também está na primeira linha, com o piloto da Prima Pramac Racing terminando à frente do líder mundial Pecco Bagnaia, que teve de se contentar com o quarto lugar, 216 milésimos de segundo atrás do companheiro de equipe, com a Ducati também chegando no segundo lugar. linha, porque Marco Pizzicchi tem um Pertamina Enduro VR46 em sexto lugar, mostrando que o sentimento está florescendo lentamente mesmo com um GP23 que no momento era completamente indigesto para ele. O quinto foi o revivido Jack Miller.