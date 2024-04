“Como torcedores de futebol é uma pena”

Ele fez e discutirá seu objetivo Marco Marcação Inter Empoli Por suposta infiltração Inchaço No início do trabalho. O episódio também foi comentado ao vivo por ex-árbitros Marilee sobre DAZN Durante a partida e de D’Amato Em var aberto, ao reiterar como o VAR não conseguiu intervir após um toque do zagueiro do Empoli para varrer a área. A isto foi adicionado também o comentário muito duro de Massimo Mauro Enquanto “Pressionar” é exibido Conjunto de mídia.

Impedimento de Thuram e gol de Demarco: comentário de Mauro

Máximo Mauro, Ex-jogador de futebol e agora comentarista conjunto de mídia, falei sobre um episódio Inter Empoli: “Se o juiz de linha não levanta a bandeira é porque ninguém lhe disse. É certo que o VAR está lhe dizendo o que fazer, mas é certo. Esta não é a primeira vez e não será a última vez que o VAR diz 'sem nós não sabemos nada.' “Ele olha para a linha do gol, mas não consegue olhar para os chutes.”

Quanto à questão do novo procedimento, confirmou: “Como ex-jogador e amante do futebol, é uma pena que esta seja considerada mais uma medida: este é o regulamento, mas não é o código da estrada. O jogador do Empoli voltou após pressão do adversário, não parou e levantou sua cabeça: “Ele não jogou. Se você não quer admitir, podemos encerrar aqui. Mas o que me importa com as regras se alguém as joga fora? você está brincando? É uma loucura se “as regras não permitem a intervenção numa baliza onde há fora-de-jogo. Aos 4 minutos há fora-de-jogo e o árbitro assistente levanta porque o VAR lhe disse isso”.