Em campo estão Sinner, Sonego, Nardi e Musetti

Montecarlo (Principado de Mônaco) – Serão quatro tenistas azuis participando hoje doATP de Monte CarloO Masters 1000 está em construção no saibro no Principado de Mônaco. Lorenzo de Torino será o primeiro a entrar em campo sonego que, no singular, enfrentaria o francês Humbert. Único precedente entre os dois, em 2021 no Canadá, quando o francês venceu por 6-3, 6-4. Então é a vez de Luca nardi Quem enfrentará o polonês Vacherot: Neste caso, será a primeira partida direta. fechar musetti contra o sérvio Kecmanović. Carrara venceu seu adversário na única partida anterior desde as semifinais da ATP no Napoli 2022 por 6-3 6-4. Também no campo hoje kafir que, em duplas, com Schwartzman, desafiaria a dupla formada por Martin e Mays.

Montecarlo, 1-1 entre Songo e Humbert

No nono jogo, Humbert quebra o Sonego e assim surge para colocar em causa o apuramento para a segunda volta. No entanto, o tenista piemontês, com duas quebras consecutivas, leva o set com um placar de 7-5.

Montecarlo e Sonego perdem o primeiro set

O primeiro set vai para Humbert, que venceu Sonego com um placar de 6 a 3: o sexto game é decisivo, já que o francês quebrou o saque do piemontês, torcedor torino.

ATP de Montecarlo: TV ao vivo e transmissão ao vivo

O Rolex Monte-Carlo Masters será transmitido ao vivo no Sky Sport Tennis, as partidas também podem ser acompanhadas no Live Now e na plataforma Sky Go.





