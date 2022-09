À tarde, a preparação para a final em Turim – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Boa noite amigos da OA esportes e sejam bem vindos Transmissão em directo de um jogo entre Yannick Sener e Nuno Borges, válido para a segunda jornada, bem como os oitavos-de-final do torneio ATP 250 em Sofia 2022. Yannick estreia-se frente aos portugueses na defesa do título conquistado no ano passado. Não há precedentes entre os jogadores, Quem vencer avança para as quartas de final.

Janic Sener, De volta a partir de segunda-feira No. 10 no mundo, a partir de Burgess Lusitânia defender o título E os 250 pontos ganhos com uma ótima semana no ano passado. falar a verdade Jannik invicto no torneio Sofia, Tendo participado apenas nas duas últimas edições, e Depois que ambos venceram. Praticamente Sinner caiu para o 12º lugar no ranking, E também para segurar Top 10 da próxima semana Ele deve ganhar o campeonato e torcer dos americanos Taylor Fritz não vence campeonato enchente. Azul volta a campo uma semana após a Copa DavisE a onde ela está não parecia tão brilhante, plural Vitória, contra o argentino Serondolo (7-5 1-6 6-3) E a derrota contra o sueco Ymir (4-6 6-3 3-6). começo para o nosso bispo de Esta semana na liderança Para um objetivo importante e prestigioso, Qualificação para as finais em Turim.

Nuno Borges Fluxo Nº 93 no ranking, É um tenista português, nascido em 1997 com pouca experiência a nível de ATP, Na verdade, ele jogou apenas 10 partidas, ganhou 5 e perdeu muito. No entanto, ele conseguiu vencer o principal perdedor bósnio na primeira rodada 3-6, 6-3, 6-2. O português revelou-se este ano no palco da Grand Arena, onde outros podem conquistou seu primeiro título duplo, Ela passou nos playoffs Roland Garros, Wimbledon e US Open, Venceu a primeira partida de sua carreira em um Grand Slam na primeira rodada em Nova York. Um adversário que, no entanto, deve estar ao alcance do pecador Yannick.

Trazido a você pela OA Sport Transmissão em directo dos oitavos-de-final do torneio ATP 250 em Sofia entre Yannick Sener e Nuno Borges. O Desafio acontecerá na Quadra Central como o quarto jogo do dia, começando às 11h00, mas não antes das 17h00. A partida será transmitida pela TV na Sky e Supertennis e ao vivo na Sky Go, Now e SuperTennis.tv, divirtam-se e bom tênis a todos!

Foto: La Presse