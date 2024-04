Viñales vence o Grande Prémio de Portugal de MotoGP com a Aprilia – LiberoReporter

🔊 Ouça o artigo –

Vinales sobe ao primeiro lugar do pódio pela primeira vez com a Aprilia

No Grande Prémio de Portugal de MotoGP de hoje, Maverick Viñales estabeleceu-se como um vencedor de corridas de velocidade, mostrando as suas habilidades aos comandos da Aprilia. O espanhol deixou para trás os compatriotas Marc Márquez e Jorge Martin, ambos da Ducati, que conquistaram o segundo e terceiro lugares do pódio, respetivamente.

O campeão mundial Francesco “Pico” Bagnaia, que corre na equipe oficial da Ducati, terminou em quarto lugar, apesar de um desempenho inicial promissor. Mas um erro na fase final da corrida enfraqueceu as suas esperanças de vitória.

Jack Miller, o piloto australiano da equipa KTM, alcançou um forte quinto lugar, à frente de Enea Bastianini numa Ducati e do espanhol Pedro Acosta.

Apesar do resultado da corrida de hoje, Francesco Bagnaia manteve a liderança no ranking mundial com 37 pontos, seguido por Jorge Martin por apenas dois pontos.

últimas notícias

(Com fonte AdnKronos)

