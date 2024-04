Monte Carlo Sinner derrota Korda por 6-1, 6-2

A lei do pecador. Nas quadras duras americanas e também nas quadras de saibro da Europa: Yannick é sempre assustador. O número 2 do mundo começa com força no torneio Masters 1000 de Monte Carlo: uma vitória clara, sem história, sobre o astuto Sebastian Korda, com placar decisivo de 6-1 e 6-2. A seleção do Tirol do Sul é muito forte: completa, com poucos erros, saudável física e mentalmente. Se a manhã começar bem, também haverá diversão na lama com Sinner.

o jogo – Domínio. É como se Jannik vencesse a partida antes mesmo de entrar em campo: Korda, um bom jogador, mas também com muitos buracos do ponto de vista pessoal, nunca pareceu capaz de fazer um jogo equilibrado. Sinner imediatamente começou quebrando o saque, anulando três oportunidades de serviço no segundo game, e depois conseguiu vencer o primeiro set com facilidade e vencer por 6-1, apesar de 33% das primeiras bolas em quadra: 8/8 com a primeira e 16/08 com o segundo, e este foi Os números são suficientes para controlar a situação. No segundo set, Jannik teve mais dificuldade para quebrar o saque de Korda, apesar de ter repetidas chances: depois de perder quatro vezes no segundo game, o azuleiro conseguiu um segundo bom break no quarto game, colocou as mãos no set e fechou aos 6. -2.Com outra vitória na partida em resposta.