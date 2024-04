Três cartões amarelos aos 5 minutos e um pênalti anulado, e ele estava dirigindo de forma muito agressiva

Ele teve um trabalho difícil no último sábado, no Stadio Olimpico, no clássico Roma-Lazio, onde cartão amarelo para 8 jogadores, teve que acalmar os sinais de briga e até tomou algumas decisões erradas de Marco Guida, o árbitro escolhido pela UEFA para o Atlético de Madrid. – Borussia Dortmund, primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na Itália, como na Europa, não é considerado o número 1. Geralmente dá garantia e confiabilidade. Vamos ver como foi o desempenho do Campania Whistle ontem.

A história de Guida com Atlético de Madrid e Borussia Dortmund

O árbitro italiano tem apenas sete jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões em seu currículo Ele nunca esteve no comando das quartas de finalEnquanto ele conseguiu duas rodadas da Liga Europeia. Não houve precedentes com o time de Simeone – que, lembremos, nocauteou o Inter nos pênaltis nas oitavas de final, nem com o time amarelo-negro alemão.

O árbitro avisou quatro jogadores

Com a ajuda dos assistentes Carbone e Peretti sendo Marisca o quarto homem Valery no Var e Irati nos AvarsO árbitro avisou 4 jogadores: Can (B), Leno (A), Llorente (A), Mattsen (B) e Jimenez (A).

Atlético de Madrid – Borussia Dortmund, situações em câmera lenta

São episódios questionáveis. A arbitragem de Geda foi dura desde o início, pois recebeu três cartões amarelos entre os 24 e 29 minutos: falta de Emre Can, debandada de Leno e repetidos protestos de Llorente. O jogo se acalmou até os 55 minutos. Pouco depois de Maatsen receber o sagrado cartão amarelo sobre Llorente, Volkrug desceu para a grande área sob pressão de Azpilicueta, mas O contato é leve. A decisão de Guida foi acertada, pois administrou bem o jogo entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.