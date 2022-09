Inter, sem Lukaku, ainda cabe a Dzeko: contra a Roma em uma noite como ex, com o objetivo de “100 stakes” | primeira página

Uma noite como antes. Romelu Lukaku, que sofre de uma lesão na coxa, foi confiscadonovamente no início da temporada isso dá as chaves para o ataque do Inter A Edin Dzeko. O atacante bósnio vai enfrentar a partida no próximo sábado San Siro Com um duplo objetivo: trazer os Nerazzurri de volta ao sucesso e marcar seu 100º gol liga. Centro? Passado…

Em Roma, que história – o destino enfrentou Roma: cruzamentos, portas de correr. O último passado do atacante chegou em capital Em julho de 2015 uma história de amor escrita em Gravações de Voz. Desde a segunda temporada, fechada com 29 gols No campeonato, foi o artilheiro do campeonato italiano e o disco do melhor atacante sazonal da história do Capitólio (com 39 gols entre o campeonato e as copas). Números Monstre, postais em série. Como a histórica semifinal da Champions League, com o pilar do cinema recortado para Chelsea 3-3 de Stamford Bridge Em outubro de 2017, ou naquela noite no Olympique contra o Barcelona: um retorno capaz de trazer o time e depois liderar Por Francesco No penúltimo ato da manifestação contra Liverpool.

Tentações – Então o mercado começa a bater na porta. Chelsea, Inter, Juventus. Mas no início da temporada 2019-20, o contrato é renovado com a braçadeira de capitão herdada de Florenzi (Então ele perdeu após uma discussão com Fonseca). capturas de tela. Com 119 gols em 260 partidasE a Dzeko Ele é o melhor artilheiro estrangeiro da história dos Giallorossi (e terceiro no ranking Toda vez atras do bagas E a Prozo). Um poeta que segue até 2019, quando se torna o atacante escolhido pelo Inter e Simon introvertido Para substituir Lukaku, recém-saído da venda para Chelsea. O homem que voltou à base depois de apenas uma temporada e que, uma anomalia do destino, o bósnio teria que substituir contra sua ex-mulher.

chaves na mão – O atacante tem a tarefa de trazer os Nerazzurri de volta ao topo, colocando o peso da divisão em dificuldades nos ombros em partidas cruciais. Primeiro, a liga contra MourinhoVai subir o ranking. segundo, em Campeões contra o BarcelonaSerá necessário alimentar as esperanças de classificação para as oitavas de final. Dzeko Ele sabe como fazer isso: a temporada dos Nerazzurri passa aqui também, da noite da anterior.

