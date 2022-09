Ele não pode decidir quando jogar

Cristiano Ronaldo acabou na mira das críticas de Portugal após atuações recentes: o herói é acusado de receber favoritismo do treinador e escolher quando jogar. Os críticos querem reduzir seu espaço na seleção. Não foi uma boa semana Cristiano RonaldoE não apenas pelo mau golpe que desferiu no guarda-redes da República Checa, Tomas Vaclic. A poucas semanas do início do Mundial no Qatar, o jogador mais poderoso da história de Portugal está a receber cada vez mais críticas pelo seu desempenho e muitos adeptos questionam-se se a escolha de Lucitan é mais forte sem ele. dentro Portugal Falar de sua exclusão não é mais um tabu em comparação com alguns meses atrás, e a derrota em casa para a Espanha dobrou a vantagem de quem o deseja à margem pouco mais do que sua centralidade contínua na seleção. O jogador de 37 anos foi duramente criticado por um importante jornal esportivo em Pula Ele postou uma manchete bastante eloquente na primeira página: “Menos Ronaldo, mais Portugal”, A pretexto de que a falta de continuidade com o Manchester United nesta temporada não garante seu lugar como jogador-chave na seleção nacional. Cristiano Ronaldo em lição de Ten Hag, acertou no local mais doloroso: “Ele precisa melhorar fisicamente” Mas Fernando Santos, nunca se privou do jogador de 37 anos e as críticas, sobretudo após a recente derrota e o não apuramento para a quarta final da Liga das Nações, são cada vez mais altas. Até alguns comentadores da TV portuguesa, um deles sobretudo o especialista da RTP3 Thiago Fernandez, disseram: “Qualquer um pode ver que Ronaldo decide quantos minutos ele joga, você não precisa ser inteligente para vê-lo.” Palavras bastante pesadas que nunca foram usadas contra a Bola de Ouro cinco vezes em seu país. READ O italiano masculino é o campeão europeu: derrotou a Eslovênia por 3-2. É uma aparição após a vitória das mulheres Ao ser questionado sobre o fraco desempenho de Ronaldo frente à Espanha, o treinador português respondeu na conferência de imprensa: “O que me interessa é a forma como o time joga. Ronaldo teve três ou quatro chances. Duas chances muito boas, que ele costuma marcar. Ele não marcou, é futebol.” Não soaram como as palavras de um homem que esteve à beira de deixar de lado a sua maior estrela dos últimos anos para dar espaço às novas gerações, mas em Portugal estão cada vez mais convencidos de que se Fernando Santos quer mesmo ver a sua equipa expressar eles mesmos como um grupo, eles devem pelo menos considerar usar o valor inferior a CR7. De sua parte, porém, o jogador de futebol Manchester United Ele revelou que quer continuar até pelo menos a Euro 2024. Não sabemos quando, mas chegará o momento em que Portugal terá de ficar sem o seu herói: muitos agora acreditam que esse dia já chegou, mas, pelo menos por enquanto, quem toma as decisões não é o mesmo mente.

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”