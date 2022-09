A Itália se classificou para a quarta final com Holanda, Croácia e Espanha. Datas, resultados e classificação do grupo

Croácia (o recordista do Grupo 1), Holandês (primeiro no grupo 4) e Espanha (Vencedor do Grupo 2). As semifinais da edição 2022-23 da Liga das Nações acontecerão na Holanda de 14 a 15 de junho de 2023. A final para o terceiro lugar e a grande final estão marcadas para 18 de junho. A seleção nacional dominante é a França. Pela segunda vez consecutiva, Itália A partir de Roberto Mancini Ganha a qualificação para a quarta final da Liga das Nações. Os Azzurri entram na fase final do torneio graças a vitória por 2 a 0 sobre a Hungria , foi decidido pelos gols de Raspadori e Dimarco. Ele vai encontrar a nossa equipa nacional(o recordista do Grupo 1),(primeiro no grupo 4) e(Vencedor do Grupo 2). As semifinais da edição 2022-23 da Liga das Nações acontecerão na Holanda de 14 a 15 de junho de 2023. A final para o terceiro lugar e a grande final estão marcadas para 18 de junho. A seleção nacional dominante é a França.

Grupo 3

A partida disputada na segunda-feira, 26 de setembro, na Puskás Arena, em Budapeste, decidiu o primeiro lugar do Grupo C. Graças à vitória por 2 a 0 sobre a Hungria, a Itália garantiu o passe para a Final Four pela segunda vez consecutiva. A Inglaterra é rebaixada para a segunda divisão do futebol.

Itália 11 Hungria 10 Alemanha 7 Inglaterra 3

grupo 1

Após a rodada final de desafios, aqui está o veredicto: a Croácia voa para as quartas de final graças a uma vitória sobre a Áustria. A França volta a cair, desta vez sob os golpes da Dinamarca, mas se salva da queda: a parte inferior do ranking ainda está cristalizada, e a Áustria, que já era a última, que, tendo perdido novamente, permaneceu no lugar, está em quarto lugar .

Croácia 13 Dinamarca 12 França 5 Áustria 4

grupo 2

A Espanha derrota Portugal por 1-0 em Braga e conquista a qualificação para a Final Four: Golo decisivo de Morata aos 88 minutos Cristiano Ronaldo e a sua empresa congelaram em Braga. Assim, as Fúrias Vermelhas de Luis Enrique poderão voltar a tentar o ataque ao troféu após a decepção do ano passado, quando perderam na final para a França.

Espanha 11 Portugal 10 suíço 9 República Checa 4

grupo 4

A Holanda acertou as eliminatórias da Final Four: uma vitória por 1 a 0 com a Bélgica na última rodada foi suficiente para a laranja. A Polônia também venceu o País de Gales por 1 a 0, que ainda está na última posição do grupo e, portanto, deve se despedir da Liga A e ser rebaixado para a Liga B.

Holandês 16 Bélgica 10 Polônia 7 País de Gales 1

Bonucci: “Todo mundo que assobia para a seleção é desmiolado”

