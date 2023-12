Mais de 60 anos em Portugal – Diário Desportivo

Para além de Viana do Castelo, em Portugal, só existe o oceano azul sem fim, que abre o coração e sopra o ar em direção à praia que cheira a vida de qualidade. Aquele que nunca chega cedo ou tarde demais para perseguir. Há nesta altura em Viana do Castelo uma delegação de 26 pessoas de Cesena com mais de 60 anos, que ali estão precisamente porque procuram melhorar a qualidade de vida, participando no projecto plurianual “No Desporto Partilhado” financiado pela a União Europeia com o objetivo É promover uma vida correta e saudável às pessoas com cabelos grisalhos, fazendo-as redescobrir a beleza e a importância de se manterem fisicamente ativas.

Há três anos, o grupo se reúne duas vezes por semana nas áreas verdes da cidade para praticar atividades físicas sob supervisão de treinadores qualificados, e agora é hora de colher os benefícios.

O grupo saiu da Itália de avião na manhã de domingo e ontem, após participar da cerimônia de abertura do Olympics4All, começou a se testar em campo. Na cidade portuguesa reuniram-se 379 atletas, vindos quase exclusivamente de Portugal, mas também de uma cidade espanhola e de uma cidade italiana, Cesena. “O ambiente é lindo – comentou a conselheira do Conselho de Mobilidade Sustentável, Francesca Lucchi, que se juntou ao grupo por alguns dias junto com a assessora esportiva Christiane Castori – cheio de entusiasmo, alegria de estar aqui e determinação para dar o seu melhor neste período. ” Ao longo de três dias (que amanhã terminarão com a cerimónia de entrega de prémios) competiremos em 22 modalidades diferentes, adaptadas ao contexto: desde o futebol triplo com “golos”, ao basquetebol, voleibol e corrida, mas também cabo de guerra. A guerra e outras disciplinas típicas da tradição portuguesa. “Nos reunimos com a administração municipal local – acrescentou Lucchi – e encontramos muitos pontos de convergência entre a abordagem feita ao tema do esporte e as estratégias que serão adotadas para valorizá-lo. Avanços como o alcançado pela “Cidade Esportiva de Cesena ” provou ser extremamente importante, atual e virtuoso, a ponto de deixar “Há amplo espaço para potenciais colaborações importantes no futuro”.

Margherita Magnani, heptacampeã italiana absoluta na meia distância e olímpica Rio 2016 nos 1.500 metros, também interveio com uma mensagem em vídeo para oferecer apoio aos cidadãos de Cesena, que marcharam com a bandeira preta, branca e tricolor. “Saudações – queria desejar a todos boa sorte nesta experiência em Portugal. Tenho a certeza que se vão divertir muito e que regressarão a casa enriquecidos com uma nova experiência. Boa sorte! Vejo-vos em Cesena.” Talvez com algumas medalhas penduradas no pescoço. Mas aqui, em Portugal, com o oceano diante dos olhos, aquecidos pelo sol de um verão que não quer acabar, e pelo calor de um grupo de sessenta e poucos anos que se tornaram amigos por suarem juntos, o prémio mais cobiçado é outra coisa. Já foi vencido.