Comentário ao vivo sobre a partida

Na Ferraris, 19ª rodada da Série B 2023/24 entre Sampdoria e Bari: resumo, resultado, câmera lenta e comentários ao vivo

lá Sampdória entre Paredes Ferraris Soma um ponto ao Bari na última jornada da primeira jornada da Segunda Divisão 2023/24. Esposito respondeu ao gol de Cibelli na prorrogação do segundo tempo.

Resumo da partida entre Sampdoria e Bari

Apito inicial – O jogo entre Sampdoria e Bari está acontecendo agora

4' Benedetti tenta – Uma cabeçada passa por cima da trave e Perino está na pista

16' Nasty tenta girar – Só bom na área, o atacante do Bari aproveita o giro da cobrança de falta para tentar virar para o gol. A bola passa por cima do travessão

23' Bomba de Idjuma – Um chute poderoso, Stankovic enxuga com a ponta dos dedos

33' Finalização de Benedetti – Médio da Sampdoria enviado por Esposito a tentar rematar. Ele prendeu Breno no chão

44' Chute forte de Cibelli A bola, que sobe acima dos pés do atacante Barry, segue a bola bem alto até as arquibancadas

45' de descontos – Dois minutos de acréscimo

45' Fim do primeiro tempo O primeiro tempo da partida termina com Esposito acertando a trave em cobrança de falta

55' Suspense para Perrino – Esposito se posiciona e tenta chutar uma bola curling, mas a bola passa longe da trave

58' Tiro de Nasty – O atacante do Bari não tem muito espaço para encontrar o desvio para o gol, o que é fácil para Stankovic

59' Tiro de balsa – No escanteio da frente, Ferry tentou virar dentro da área, mas foi bloqueado por De Cesare

60' Tiro de Esposito – Um chute da entrada da área passou por Perino

69' Dupla substituição para Pirlo – Dentro de Lagomina no lugar de Di Luca e Stojanovic no lugar de Ferri, Depaoli sobe no meio-campo.

74' Dupla substituição de Marino – Em Dorval e Acampora, fora de Ashik e Idjuma

77' Gol de Depaoli – Finalização fraca do lateral de Blucherati, excelente passe de Eposito

79' Gol de Sibili – Menez se destaca no contra-ataque, e o infalível Cepelli manda cara a cara com Stankovic.

90' de descontos – Seis minutos antes do apito final

91' Gol de Esposito – Revolta na área, atacante da Sampdoria aproveita passe de Stojanovic e coloca na rede

94' Menez expulso – Após o primeiro cartão amarelo, o atacante de Barry aplaude o árbitro, que extrai o segundo cartão e o expulsa

97' O jogo termina – A Sampdoria empatou o placar contra o Bari no último minuto graças ao gol de Esposito

Melhor em campo: Esposito (Sampdoria)

Sampdoria-Feralpisallo 1-1: resultado da partida

Sinais: 79' Sibelli, 91' Esposito.

Sampdória (4-3-2-1)Stankovic; Depaoli, Gilardi, Gonzalez, Moro; Benedetti (83' Ntanda), Yepes, Giordano (89' Eskildsen); Ferri (69' Stojanovic), Esposito; Di Luca (69′ La Gomaina). treinador: Pirlo.

Barry (4-3-3): Perino, Mattino, De Cesare, Vicari, Frabotta, Maita, Bienal, Edjuma (74' Acampora), Ashik (74' Dorval), Nasti (63' Menez), Cibelli (86' Bellomo) . . treinador:Marinho.

governar: Marinelli do Tivoli. Ajudantes: Laudato Taranto e Bitonte Bolonha. Quarto árbitro: Delrio Reggio Emilia. Árbitro Assistente de Vídeo: Irati Pistoia. Avar: Gariglio di Pinerolo.

aviso: Maita, De Cesar, Gonzalez, Idjuma.

Desqualificado:minis.