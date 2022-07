Com Koulibaly no Chelsea, começa o controle dos defensores. Últimas: Skriniar e De Ligt.

Kalidou Koulibaly, que partiu ontem à tarde para Londres para iniciar a sua aventura no Chelsea a partir de hoje, é o primeiro passe de Domino aos defesas, que é considerado neste momento o centro do mercado de transferências italiano.

A grande venda para financiar o próximo mercado é o plano estratégico para Napoli, Inter e Juventus e os napolitanos já podem dar os próximos passos. Kim Min Jae do Fenerbahce – o zagueiro coreano nascido em 1996 – é hoje o objetivo número um para substituir aquele que deveria ter se tornado o novo capitão: custa meio Koulibaly, que é cinco anos menos, potencial e características significativas, mas também um excelente carreira. Altos níveis a serem verificados. O Napoli manteve contatos vivos ontem e, enquanto isso, bloqueou Francesco Acerbe do projeto da Lazio e está ansioso para trocar de camisa em breve. Pelé, do Manchester United, é outra opção como Marcos Senesi, enquanto Nikola Milinkovic prefere esperar pela Inter ou pela Juventus.

Na frente Skriniar e De Ligt, no entanto, nenhum progresso tangível foi feito nas últimas 48 horas. O tão esperado relançamento do eslovaco pelo PSG nos primeiros dias desta semana ainda está por vir, e isso não empurra as negociações que foram interrompidas por enquanto com base em uma oferta de algumas semanas atrás: € 60 milhões incluindo bônus. Se Skriniar não abrir, nem Bremer (nem Milenkovic) e o risco é que o Bayern de Munique possa chegar a De Ligt antes do relançamento do PSG: no início da semana, Salihamidzic trouxe uma oferta de bônus de € 60 milhões mais 10, Juve pedindo 80 fixos lados E em Munique a estas horas o recomeço está a ser estudado, com o desejo de terminar o jogo rapidamente. E é a mesma coisa que a Juventus, porque nesse momento eles terão dinheiro para tentar minar a confiança de Bremer no granito até agora ou se concentrar em outro centro de calibre internacional. Mas graças ao dinheiro da venda de De Ligt, a Juventus também pode se aproximar de Niccol Zaniolo. Assim como o Napoli, agora tendo perdido seu pilar, poderia sinalizar uma arena turbulenta tentando minar Roma em favor de Paulo Dybala. Porque você não vive apenas de defensores, mesmo que o mercado de transferências esteja em suas mãos no momento – na Itália.