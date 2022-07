“Principais Fãs do Scudetto”

Reda Bewley

A BMW é parceira de Milão há dois anos e a Pioli está associada à marca alemã. Ele falou sobre sua profissão e sua forma de formação: “Você tem que entender que tipo de viagem você quer fazer. Sempre levante a barra. O mais importante é colocar em prática o caminho que você está considerando e deve fazê-lo com coragem para tentar crescer a cada dia. Para obter um resultado importante, você deve dar tudo de si e incentivar seus jogadores a subir de nível. Começa a ser melhor desde o primeiro dia em que a temporada começou. Ser o melhor do Milan é emocionante porque em Milanello, por exemplo, temos fotos de grandes times do passado do Milan. Foi um catalisador para chegar a esse rosto em Milanello… não uma pressão, mas um impulso. Número do treinador no futebol moderno? Antes eu delegava muito menos e fazia tudo sozinho. Agora utilizo mais a equipe, mesmo conversando muito com o médico, gerente de equipe, gerente de viagens… Foco nas minhas prioridades e depois decido o que é melhor para a equipe. É essencial que você se compare com seus funcionários. comunicação? Estar preparado para as perguntas dos repórteres é importante sem se trair. As características mais importantes são a eficiência e consistência que devem ser demonstradas com o grupo de jogadores, mas também com aqueles que trabalham com você. Cada vez mais grupos multiétnicos? Ver jovens no vestiário vindos de diferentes países ficando juntos, trabalhando e dando o seu melhor apesar de culturas diferentes é lindo. Dá a sensação de um grupo unificado que cresce dia a dia. Procuro conhecer suas religiões e culturas porque quanto mais conheço as crianças, mais posso enfrentar as situações que existem durante a temporada. Vejo homens que permanecem juntos apesar das diferenças e lutam juntos por um objetivo importante. Quando entro no vestiário no pré-jogo e há silêncio, fico preocupado porque geralmente há música de bola ‘inaudível’ antes mesmo de eu entrar no estádio. Não teria acontecido no passado. as regras? Compartilhar é importante. Alguns anos atrás eu tinha 3 páginas de regras internas, enquanto agora tenho 5 regras. Desde que nunca lhes falte profissionalismo e respeito pelos companheiros. Insatisfeito no grupo? Quem joga um pouco com o seu profissionalismo, o seu empenho durante a semana e a sua dedicação à causa exigem que outros mantenham o seu nível de formação elevado. Devemos fazer com que todos se sintam envolvidos e campeões porque cada detalhe pode ser essencial no torneio que está sendo conquistado: uma defesa, uma jogada, um gol em uma partida. Semelhanças e diferenças com o basquete? O esporte de alto nível me fascina. Basquetebol e futebol são completamente diferentes, mas sigo treinadores de um certo nível, como se posicionam, como falam… Messina é um deles. A tecnologia é usada para avaliar o desempenho dos jogadores, mas quando estou em dúvida entre um jogador e outro, escolho com base nos meus sentimentos, como os vejo e sinto. aos meus instintos. Retorno das massas? Eles foram ótimos conosco. No início da temporada não estávamos começando os favoritos, tínhamos um time jovem, mas uma ótima jogabilidade: arrastamos até o fim, eles vieram atrás de nós, nos ajudaram muito. A sensação de estar sendo observada é normal e não me incomoda: jogamos todos os dias e todos os dias tem exame. Sinto-me confortável na busca de um objetivo específico. Eu não me preocupo muito com o que eles dizem porque acho que às vezes há um pouco de equilíbrio nos julgamentos. Tenho um equilíbrio interno que me permite avaliar bem as prioridades“.