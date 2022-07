Ibra, tudo pronto para renovação

O sueco está treinando em Desenzano e se preparando para assinar por mais um ano. Entretanto, o Paris Saint-Germain congelou as negociações com os portugueses

Para Tanganga apenas interesse

O Milan deve preencher a caixa deixada vazia com a saída de Romagnoli e entre os seguintes nomes Tanganga do Tottenham. A comitiva do jogador confirmou à Rádio Rossoneri o interesse do clube rossonero, que, no entanto, não se apressou com o Tottenham em buscar um acordo rápido mesmo em um possível empréstimo. O jogador tem vários pedidos na Premier League e pode se casar com um novo clube nos próximos dias.

TSADJOUT . Carmim Creme

Outra versão do mercado. O Milan vendeu Frank Tsagot diretamente para Cremonese. Uma nova aventura na liga italiana para o atacante nascido em 1999.

IBRA, renovação vem em uma semana

Não há pressa, mas Ibra e Milan estão prontos para se encontrar para codificar o novo contrato. O sueco, que está treinando em Desenzano esses dias antes de desfrutar de alguns dias de férias em família, deve parar em Milão no início da próxima semana para fechar mais um ano de contrato com os rossoneri. O acordo já está em vigor e parte de uma base salarial fixa bastante baixa que pode aumentar graças a uma série de bônus vinculados a aparições, gols e sucessos da equipe.

Sanchez- PSG, o galtier favorito de Thuram

Renato Sanchez está esperando o PSG, mas o PSG parece ter outros objetivos. Foi escrito pelo Calcio.com, segundo o qual, segundo ele, o técnico Galtier havia ordenado a compra de Kiferrin Thuram, filho de Lilian Sarri em Nice, o antigo time do atual técnico parisiense. Uma mudança decisiva de rumo pode levar os portugueses a seguir seus passos e buscar um novo acordo com o Milan.

DE KETELAERE, número dois: a terceira exibição foi preparada

A influência do AC Milan de Charles de Kettleri continua. Depois que Bruges rejeitou a segunda oferta de 28 milhões mais bônus, as negociações continuam. Impulsionados pela satisfação dos jogadores, para os quais já haverá um contrato de cinco anos, os rossoneri estão se preparando para um terceiro ataque com uma base fixa de 30 milhões mais 5 bônus.

SCARONI: “O mercado? Coisas importantes nos próximos dias”

Antes do amistoso com Lemine Almenno, o presidente do Milan, Paolo Scaroni, conversou com a Milan TV. “Até sexta-feira estarão todos aqui e recomeçaremos para a nova temporada – explicou, falando do mercado de transferências -. Estou esperando Maldini e Massara para implementar seus projetos e estratégias no mercado e tenho certeza de coisas importantes chegará nos próximos dias.” “Há uma grande massa a nível masculino – acrescentou -. A nova massa vai correr bem. Todos ajudam-se mutuamente e essa é a chave para o sucesso do ano passado e esperamos que também a tenhamos no futuro.”

Maldini emprestado ao Verona

Daniel Maldini regressa da Serie A: foi emprestado ao Hellas Verona por empréstimo anual. Segundo a Gazzetta dello Sport, o Scala venceu a concorrência do Spezia.

L’EQUIPE: Lille rejeitou oferta do PSG por RENATO SANCHES

A rampa Renato Sanches está sempre aberta. Segundo reportagens do L’Equipe hoje, o Lille rejeitou uma oferta de 10 milhões de euros que o Paris Saint-Germain teria feito nos últimos dias pelo meio-campista português, com quem o clube parisiense já havia chegado a um acordo de contrato.

Check-ups médicos com Spezia para Caldara

Mattia Caldara voltou ao Milan, mas não ficará novamente. O zagueiro, que foi informado de que renovou seu contrato com os rossoneri antes de seu empréstimo para o Veneza na última temporada, é esperado do Spezia, onde sempre estará emprestado com um retorno de 3 milhões de euros. O defesa vai juntar-se aos lígures após as visitas médicas agendadas para hoje.