Mais um título europeu para Valentina Zanzi – esportes

Um feito excepcional para a jovem ciclista Valentina Zanzi de Faenza, que conquistou a medalha de ouro com a camisola azul na perseguição por equipas no Campeonato da Europa na categoria agendada hoje no Estádio Nadia, Portugal. Zanzi, que já levou o ouro na estrada há poucos dias, também em Portugal, na equipa de estafetas mistas, a estafeta mista, participou na perseguição com a equipa composta pelo mesmo atleta Manfredda, inscrito na Piacenza VO2 Team Rosa, de Francesca Pellegrini, Martina Sanfilippo e Federica Venturilli. Nos playoffs de quinta-feira, os Blues terminaram em segundo lugar, atrás da Alemanha: 4’36” 152 cronometraram os Blues contra 4’35” 238. Na primeira rodada da manhã de ontem, que merecia chegar à final, os Blues foram os melhores de todos os tempos: Eles venceram a Polônia – com um tempo de 4’32” 467 vs 4’40” 966 – e assim desembarcaram em Cannes uma final digna do título europeu com o melhor tempo, dada a vitória da Alemanha sobre a Espanha, mas com 4’35” 238 eles conseguiram não deixe a equipe teutônica por conta própria.

Até porque a grande força de Zanzi e seus companheiros é a compacidade de cada 4 mil metros de corrida e, sobretudo, a constante progressão e alcance final. Na final do terceiro lugar, a Polônia claramente conquistou o bronze por 15 centímetros da Suíça.

E assim chegamos ao evento mais esperado: como esperado, a Alemanha começou muito forte e ainda conseguiu 607 ppt a uma altitude de 1500 metros. Pouco menos de um quilômetro depois, foi a Itália que primeiro colocou o nariz para cima com um recurso de 223 peças. A 1000 metros do final, a Alemanha avançou, embora por apenas 15 milésimos: então apenas a Itália com Zanzi e seus companheiros estava sempre na frente. Na final, então, os blancos mantiveram-se em dois sets e terminaram em 4’33” 250, mesmo com 4’491 da Itália que venceu ao conquistar a medalha de ouro com um impressionante tempo de 4’28” 759.

