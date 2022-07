Wec 6 horas de Monza, a vitória dos Alpes sobre a Toyota; VGTE Pro Corvette vence Ferrari

A quarta rodada do Campeonato Mundial de Endurance WEC termina com um protótipo de sucesso nos Alpes diante de dois Toyota GR010 Hybrids. Entre os supercarros desta série, o Corvette comemora, aproveitando a parada de dois Ferrari 488 a poucos quilômetros da linha de chegada.

Julio Masbury – Monza

Ultrapassagens ao limite, imprevistos técnicos às custas dos carros da frente, uma paragem forçada a poucas voltas do final e um cenário que não estava previsto até às últimas voltas das 6 Horas de Monza. A 5.793 quilômetros do Pagode, a Rodada 4 do Campeonato Mundial de Endurance WEC 2022 encerra os Alpes em Negrau Lapierre Vacévière, à frente do Toyota GR010 Hybrid de Buemi-Hartley-Hirakawa. No final da corrida, no domingo, 10 de julho, sob o sol quente do verão, um Milner-Tandy Chevrolet Corvette na classe Gte Pro superou dois AF Corse Ferrari 488, que tiveram que reabastecer nos estágios finais. Nas demais categorias, entre os protótipos Lmp2, vence o Oreca 07 – Gibson da Realteam by Wrt; Em Lmgte Am Porsche celebra a equipe Dempsey Proton, segunda Ferrari para a equipe Iron Dames. Em sua estreia absoluta na classe Queen, os dois carros híbridos Peugeot 9X8 tiveram alguns problemas técnicos, mas estão trilhando quilômetros úteis para o final da temporada: o primeiro carro da equipe francesa termina em 33º na geral.

6 HORAS DE MONZA: A CORRIDA, A PARTIDA – Sem contatos especiais para começar a licitar. Os hipercarros mantêm as suas posições na grelha de partida com o Glickenhaus 007 número 708, conduzido por Romain Dumas, que logo abre um sulco com 7 segundos de vantagem nas primeiras 6 voltas. Na classe Lmgte Pro, a Ferrari 488 #51 de Alessandro Pier Guidi defende a pole position, com a outra vermelha para AF Corse, #52 com Antonio Foucault no primeiro tempo, que na primeira volta garantiu uma posição contra o Chevrolet #64 de Nick Tandy Corveta em posição. Nas primeiras duas horas de corrida, o Hypercar da equipe norte-americana assumiu as rédeas, enquanto na Lmp2 a disputa pelas primeiras posições é intensa, com Prema Orlen – Kubica, Deleraz e Colombo – ficando nos andares superiores (acabará sendo sexto da classe). READ Haaland ajudou a Juventus

6 Horas de Monza: O Acidente de Aston Martin – O acidente ocorreu no Aston Martin Vantage nº 33 (Lmgte Am) do português Henrique Chaves quando ele saiu da bandeirada às 3 horas e 24 minutos. O piloto da TF Sport Team chega muito rápido – possivelmente devido a um problema de freio – na segunda opção, seu Aston toca o meio-fio e “decola”, capotando e parando a corrida contra o guardrail. Muito medo, mas felizmente não há consequências para o piloto, que sai do cockpit com as pernas para cima e vai ao centro médico para os exames habituais. A corrida recomeça após as bandeiras amarelas aparecerem com Glickenhaus mantendo o primeiro lugar, à frente da Toyota #7 e da Alpine. Entre os Lmp2, o protótipo Realteam by Wrt está à frente do italiano Prema Orlen. Dois Ferrari 488 lideram o Lmgte Pro com os números 51 e 52. Em Lmgte Am, o primeiro carro de Maranello para a equipe Iron Dames (Rahel Frey – Michel Gatting – Sarah Buffy).

6 horas de Monza: The Race, Glickenhouse Retreat – Após a bandeira amarela do acidente de Aston, as distâncias são reduzidas e a corrida “reinicia” com uma tela sendo escrita. Glickenhaus estava até aquele ponto de volta à liderança nos boxes e se viu em quarto, a 30 segundos do líder, o Toyota nº 7 com Conway ao volante. Torcendo a 2 horas e 30 minutos do final: problemas no motor (falha de turbo) para Glickenhaus obrigou-o a deixar uma corrida que até então vinha desempenhando um papel de liderança pela tripulação Pla-Dumas-Derani, começando com o primeiro lugar no Grid. Dois Toyotas com o terceiro Alpine aproveitaram isso e começaram a bater as asas para estabelecer posições no pódio. A duas horas do final – com os Alpes segurando suas cabeças por várias voltas – ele continuou na primeira escolha entre dois protótipos Lmp2, Team Prima e Team Richard Mille, com a equipe perdendo segundos, mas continuando a correr.

6 horas de Monza: a corrida, 2 horas da chegada – Quando as 6 Horas de Monza entram na etapa “mais quente”, a 1 hora e 30 minutos do final, a Alpine mantém a liderança por pouco mais de dois segundos atrás do #8 Toyota, à frente do outro carro “gêmeo”, mas durante os próximos voltas, os dois hipercarros japoneses avançaram, com o desafio confirmado na série de segundos. Na classe Lmgte Pro, o #51 Ferrari 488, líder indiscutível até então – à frente do #52, o terceiro Corvette – foi forçado a uma parada de 5 segundos devido a uma violação técnica. Após a cobrança do pênalti, Pierre Guedy terminou em quarto lugar em seu retorno, atrás do Porsche 911 nº 92 pilotado por Kevin Esther, que naquele momento estava quase no pódio. Enquanto isso, na classe Lmgte Am, a Ferrari nº 85 da Iron Dames continua marcando o ritmo. O jantar foi filmado a 1 hora e 12 minutos do final: a convocação da Toyota #7 (Kobayashi ao volante), a toda velocidade na reta principal, enquanto tentava completar a ultrapassagem no Alpine de Vaxiviere. Na fase animada quando os pilotos decolam, o carro francês toca a roda traseira direita do supercarro japonês no defletor dianteiro esquerdo. Este último sofre um furo – e danos reparáveis ​​na traseira – e é obrigado a parar, dando adeus aos sonhos de vitória, também pelo fato de a direção da corrida dar uma penalidade de 90 segundos ao japonês por causar contato. A corrida foi congelada por algumas voltas com o Full Course Yellow, com os Alpes à frente de todos os outros. READ Liga da Juventude, Salzburg Benfica 0-6: O português quebra a maldição de Guttmann

6 Horas de Monza: a corrida, a final – Na final, a 40 minutos do final, o Lmp2 de Jota provoca um novo sistema de bandeira amarela e assim permite que as equipes se reagrupem. Alpine é seguido primeiro por dois Toyotas. No Lmgte Pro, a Ferrari de Fuoco está à frente do Corvette, e terceiro no Porsche de Estre, com Pier Guidi na Ferrari de número 51 que pode voltar na “vigília” dos franceses. Uma final empolgante por lugares no pódio, onde Pierre Guidi e Esther lutam à beira dos segundos: o piloto de Tortona, campeão mundial, conquista o terceiro lugar a 25 minutos do final e consolida a posição em um ritmo mais alto. A cena se desenrola dois minutos após o final, quando ambos os Ferrari Lmgte Pros são forçados a reabastecer rapidamente: o Corvette aproveita isso e alcança uma vitória inesperada a poucos quilômetros da bandeira quadrada.

6 HORAS DE MONZA: RANKING, HIPERCARRO – Alpine A480 Gibson No. 36, Negrão-Lapierre-Vaxiviere, 194 voltas Toyota GR010 Híbrido Nº 8, Buemi-Hartley-Hirakawa + 2”762 Toyota GR010 Hybrid número 7, Conway-Kobayashi-Lopez, +2 rolos

6 HORAS DE MONZA: RANKING, LMGTE PRO – Chevrolet Corvette C8.R Nº 64 Milner Tandy 181 voltas Ferrari 488 AF Corse #52, Fuoco-Molina, + 19 polegadas 412 Ferrari 488 AF Corse No. 51, Pier Guidi-Calado, + 28“ 287

6 HORAS DE MONZA: RANKING, LMP2 – Oreca 07 – Gibson No. 41, Realteam Team de Wrt, Andrade-Habsburg Lothringen-Nato, 188 voltas Oreca 07 – Gibson nº 38, Jota, Gonzalez-Felix da Costa-Stevens, + 11” 882 Oreca 07 – Gibson No. 10, Vector Sport, Muller-Cullen-Bourdais, + 0″ 384

6 HORAS DE MONZA: RANKING, LMP2 PRO-AM – Oreca 07 – Gibson número 45, Algarve Pro Racing, Thomas-Allen-Binder, 187 voltas Oreca 07 – Gibson No. 35, Ultimate, JP Lahaye-M. Haia Hereau + 2″ 380 Oreca 07 – Gibson No. 83, AF Corse, Perrodo-Nielsen-Rovera + 0″ 648 READ Bottas Russell: Nenhuma mudança de corrida na Fórmula 1

6 HORAS DE MONZA: RANKING, LMGTE AM – Porsche 911 Rsr-19 No. 77, Dempsey Proton, Red Briolax Tincknell, 179 voltas Ferrari 488 número 85, Iron Dames, Frey-Gatting-Bovy, +1 volta Porsche 911 Rsr-19 No. 46, Team Project 1, Cairoli-Pedersen-Leutwiler + 9”798

WEC 2022: Rankings, Super Pilotos – Entre os hipercarros, a classificação dos pilotos mostra Negrão Lapierre Vaxvier (Alpine) na condução com 106 pontos, seguido por Buemi-Hartley-Hirakawa (Toyota) com 96 pontos e Bla-Dumas (Glicenhaus) com 80 pontos.

WEC 2022: RANKINGS, PRÓ-PILOTOS LMGTE – Aqui está a classificação dos pilotos para a classe Lmgte Pro: Pier Guidi-Calado (Ferrari) 95 pontos, Bruni (Porsche) 94 pontos, Estre-Christensen (Porsche) 93 pontos.

WEC 2022: Calendário – 11 de setembro, 6 horas de Fuji (Japão)

12 de novembro, Bahrein 8 horas