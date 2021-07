Irlanda, Noruega e Alemanha no suporte Oppo e Ruta.

Cagliari. Quando o eco da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020 ainda não diminuiu, Stefano Ubo e seu parceiro Pietro Rota estarão na água para o primeiro campeonato de remo. A tripulação italiana, no Water 1, amanhã às 4:20 hora italiana, enfrentará imediatamente a dupla alemã de Osborne e Rommelmann no Water 3 e em Portugal, no Water 2. Em temperaturas de azul claro Portugal, Alemanha, Uzbequistão, Tailândia e Venezuela. No segundo tempo, enfrentam Irlanda e Polônia, e na terceira e última rodada, será o papel da Noruega contra Bélgica, Espanha e Chile, onde as duas primeiras seleções de cada partida irão direto para as semifinais, enquanto os outros irão para as semifinais.

Dada a proximidade da estreia na água, o atleta do Oristano, como já aconteceu no Rio 2016 onde tocou no pódio nos “quatro sem pesos leves” na final da Lagoa Rodrigo de Freitas, fazendo sonhar a Sardenha, hoje ele vai não poder participar da cerimônia que abrirá oficialmente as Olimpíadas.

A área em que a dupla Oppo – Ruta será vista na especialidade de duplas leves masculinas será a Sea Forest Waterway de Tóquio, uma bacia perto do mar, que já sediou o Campeonato Mundial Júnior em 2019. A seleção azul da Sardenha Lombard se classificou para os Jogos do Mundial de Linz, na Áustria, em 2019. Stefano Ubo e Pietro Rota sonham com o ouro: a partir de amanhã terão que dar atenção especial aos irlandeses McCarty, O’Donovan e noruegueses Bron e Strandley, medalhistas de bronze no Rio 2016 ; Casal alemão Osborne e Rommelmann.

Sergio Cassano