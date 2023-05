Copa do Mundo Sub-20 República Dominicana x Itália 0 x 3: Casadei e Ambrosino fazem dois gols e a Azzurra avança às oitavas de final

Missão cumprida para Itália Sub20 Escrito pelo técnico Nunziata: Na terceira e última partida da fase de grupos da Copa do Mundo na Argentina, Os Blues venceram a República Dominicana por 3 a 0 E ganhar um passe para a fase eliminatória. A Itália chega à próxima fase como vice-campeã, terminando o grupo atrás do Brasil e à frente da Nigéria no saldo de gols. De fato, as três equipes cruzam a linha de chegada com 6 pontos. O jogo, que os Verdes e Dourados venceram por 2-0 às Super Águias, também foi decisivo para a classificação final.

No Estádio Malvinas, os azzurrini lideraram o jogo por 90 minutos seguidos. César Cassady Afirmou-se em classe superior, ajudando a equipa a perseguir os fantasmas com um grande bis: aos 19 minutos, o ex-Inter marcou de canto, enquanto aos 84 minutos fechou o marcador, mostrando serenidade frente ao meta. Um goleiro. Também no centro está a assinatura de Giuseppe ambrosino, que incutiu confiança na Azzurra com uma navalha imparável no início do segundo tempo. Já a Campanha Azul enfrenta as oitavas de final, onde o vencedor do Grupo E os espera em campo no domingo. O adversário provavelmente será a Inglaterra, três pontos à frente do Uruguai.

placar

REPÚBLICA DOMINICANA SUB20 – ITÁLIA SUB20 0-3

representante. Dominicana: Valdez (87′ Bozel); Ciriaco, Jungbauer, Martes, Boatwright (78 over), Montes, Martin, Alvarez (87′ Martinez), Iambatis (78′ Schmidhauser), De Pena (25′ Vasquez), Cueva.

Itália (4-3-1-2): galhos. Turicchia, Ghilardi, Guarino (70′ Degli Innocenti), Jovem; Prati (45 Libani) Vaticano (70 Fontanarossa) Casadei; Baldanzi (87′ Picelli); Baffondi (45′ Montefago), Ambrosino.

governar: Yasser Abdullah Al-Sultan.

Meta: 19′, 84′ Casadei (I), 50′ Ambrosino (I)

ajuda: Ambrosino (I)

Amonite você mesmo: De Pena (à direita), Gilardi (eu), Pafundi (eu), Wright Wright (à direita)

Cesare Casadei e Itália comemoram após o gol contra a República Dominicana Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Notícias em 5 momentos-chave

19′ – Gol, Itália avança com Casadi! De escanteio derrotado por Pafundi, Ambrosino cabeceia para dentro e Cassady segura a rede com um mergulho de plástico.

26′ – Ambrosino desenvolve 2-0! O arremesso de Gilardi passa por cima de toda a defesa caribenha e Ambrosino lança sozinho na frente do goleiro. No entanto, o chute do atacante passou do segundo poste.

50′-Apontar, duplo ambrosino para a Itália! Uma lâmina mortal cortada pelo atacante azul em outro presente da defesa dominicana. Valdez não pode fazer nada!

56′ – Valdez se supera! Grande chance para Montefago, que não coloca força suficiente em seu chute. Valdez se recusa e é forçado a sair desesperadamente para evitar a entrada de Ambrosino.

84′-Gol, Kasady marca duas vezes! Eis o tão esperado trio azzurrini: Cassady recupera a bola, mira no homem da área e bate Valdez com chute forte. É tudo muito fácil.

momento social

O melhor

José Ambrosino: Referir-se a Casadei como o MVP seria muito fácil. Os esforços de Ambrosino devem ser apreciados, pois ele traz para casa ajuda e propósito inestimáveis. 90 dólares e engrenagens azuis fornecem quantidade e qualidade.

o pior

Miguel VasquezEle entrou frio no primeiro tempo, fazendo algumas distrações muito perigosas. A defesa quebra e é queimada várias vezes.

