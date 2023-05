Os ingressos para o Sevilha não estão acabando, os torcedores romanos estão procurando cupons

Roma – Se os torcedores da Roma não tiverem dificuldade para marcar Outros esgotaram os ingressos disponíveis para a final da Liga Europa No dia 31 de maio, em Budapeste, o mesmo não aconteceu com o Sevilla em vista da partida contra José Mourinho Giallorossi. Conforme anunciado pelo próprio clube, 13.000 ingressos foram adquiridos por torcedores andaluzes, Com 2.000 assentos na Arena Puskas destinados a eles permanecerem vazios.

O pai da Marta não comparece à formatura para ir a Budapeste e as redes sociais enlouquecem com as fotos

Roma-Sevilha, vendido para os Giallorossi

Os muitos torcedores da Roma que ainda estão procurando aquela vaga que não conseguiram garantir terão o prazer de preenchê-los (e há quem espere encontrar um código para poder gerar o ingresso, a busca já começou) enquanto o Trigoria do clube de importância “Informa aos adeptos que os bilhetes adquiridos no portal da UEFA foram distribuídos regularmente a todos os adeptos da Roma nas últimas horas”. Então publique “Guia” para quem vai a Budapeste com toda a informação em bilhetes.

Bilhetes Roma-Sevilha, todas as informações

Verifique o e-mail usado para criar contas da UEFA e obtenha seu ingresso em algumas etapas simples: Baixe o aplicativo UEFA MOBILE TICKETS. Insira o seu endereço de email. Copie e cole o código de verificação Salve seu ticket e insira seus dados pessoais. Se você tiver mais de um ingresso, transfira os outros ingressos para as outras pessoas do seu grupo ou guarde-os e insira os dados de seus amigos no aplicativo. A transição é a opção recomendada, pois agiliza os trâmites na entrada do estádio. atenção! A introdução dos dados pessoais dos Utilizadores é um passo obrigatório e a informação deve corresponder ao documento de identificação que leva consigo no dia do jogo. Observe que todos os torcedores estarão sujeitos a uma verificação de identidade na entrada do estádio e nenhuma cópia ou captura de tela de documentos será aceita.





Roma, telão no Olimpico para a final