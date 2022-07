Manchester United dá luz verde para vender Ronaldo

Manchester (Inglaterra) – Após um longo período de “empurrar e puxar” Manchester United Ele teria decidido agradar Cristiano Ronaldo E deixá-lo livre para sair. O clube manconiano, conforme noticiado pelo portal britânico “The Sun”, já não se opõe à venda, que foi reivindicada em voz alta durante dias, pelo campeão português que marcou 24 golos em todas as competições na época passada. . o demônios vermelhosinicialmente direcionado ao bloqueio Ronaldo Para colocá-lo no centro do projeto de reconstrução do clube, eles teriam tido ideias para se privar do ex-jogador. Juventus E a Real Madrid. Segundo a imprensa inglesa, dois fatores decisivos podem levar à despedida de Ronaldo: a própria ausência do português nos primeiros treinos sazonais do clube, que foi oficialmente faltado por “razões familiares”, e o facto de o United querer evitar o confronto a todo o custo . , especialmente legal, com o jogador e sua comitiva. Mas com base na separação do clube manconiano haverá falta de participação’demônios vermelhospara a próxima Liga dos Campeões da Europa. O sol escreve que já em janeiro passado uma nota de rodapé Ronaldo A direção avisou Unidos“Se não nos classificarmos para a Liga dos Campeões, vou embora”. Na temporada passada, o United terminou o campeonato Liga Premiada Em sexto lugar com 58 pontos, que é a menor participação do clube manconiano desde o nascimento do campeonato em 1992, e 35 pontos atrás do campeão City: muito para o campeão sempre ganhou e outro problema para o novo técnico do Red Demonios, Eric Ten Hag Quem deve planear agora, salvo novas reviravoltas, o futuro do seu novo clube sem a superestrela portuguesa.