Freccia Vallone Women’s 2023 LIVE: Demi Fullering vence de braços erguidos na linha de chegada de Mur de Huy! Gaia Rellini III

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo



Leia todas as notícias do dia na OA Sport

Transmissão ao vivo de Freccia VALLONE a partir das 11h30

Transmissão ao vivo do Alpine Tour a partir das 10h00

Obrigado por ficar conosco durante este Arrow Feminino Valão de 2023. Termine bem o seu dia com o OA Sport.

12.20 Depois de uma corrida feita de ataques contínuos, Demi Fullering assumiu o controle da corrida nos quilômetros finais ao impor sua “lei” a todos os outros contendores no Mur de Hoy.

Classificação 2023 Feminino Freecia Fallon

1 VOLLERING Demi Team SD Worx 3:29:25

2 Equipe Lippert Liane Movistar 0:05

3 REALINI Gaia Trek – Segafredo 0:07

4 GARCIA Mavi Live Racing TeqFind 0:10

5 MUZIC Évita FDJ – SUEZ 0:10

6 Insurance Muleman Ashley AG – Soudal Quick-Step 0:10

7 Equipe VAN VLEUTEN Annemiek Movistar 0:10

8 Birch Team Sylvia Emirados Árabes Unidos ADQ 0:16

9- Chappy Elise Canyon // SRAM Racing 0:16

10 Castelligen Yara Phoenix Deconninc 0:16

12,18 segundo a alemã Liane Lippert, e a impressionante terceira Gaia Realini.

12.15 DEEEEEEEEEEMI VOLLERING, GANHA O FRECCIA VALLONE 2023! O holandês chega sozinho com os braços erguidos na linha de chegada.

12.14 ainda ventilação!

12.12 Fullering tenta o trecho decisivo!

12.12 Vollering e Niewiadoma lideram!

12.12 o último quilômetro!

12.11 Faltam 2 km para a chegada!

12.09 Para a Itália há Lungo Borghini, Realini e Prosecco.

12.07 Faltam 4 quilômetros para a linha de chegada!

12.05 na liderança, existem apenas dezenas de candidatos à vitória, e todos os “meninos grandes” estão esperando.

12.02 Amana Spratt fotografado na Côte de Cherave. Conjunto embutido às 7 horas a partir do final!

12h00 Maxi cai para trás do grupo! Cecilie Utrop Ludwig ainda está envolvida.

11.58 Agora o grupo acelera: 40″ a menos que Amanda Spratt. Movistar está na liderança para puxar o pelotão.

11h56 O grupo recomeça com Justin Gecker, Ricarda Bauernfind e Erika Magnaldi.

11.53 Menos de 15 km para a linha de chegada!

11.50 Amanda Spratt continua na liderança. Neste momento, ganhe alguns segundos.

11.46 O resto do grupo com “o grande” alcançando após 50 segundos.

11.43 Faltam 20 km para chegar à meta!

11.38 Spratt está 36 graus à frente de um trio de Justin Gekier, Riccarda Bauernfind e a italiana Erica Magnaldi.

11.34 The Runaways são filmados e agora Amanda Spratt (Trek – Segafredo) está filmando na frente de todos.

11.32 Tudo acontece durante a corrida! Ataques e contra-ataques.

11.27 Marlene Rosser é a única que trabalha para impedir a saída do quarteto. No momento, os suíços, que ficaram sozinhos, estão em 13°C. Um grupo muito pequeno a 33°C.

11.23 4 saiu do grupo e que quadrante, vamos: Elisa Longo Borghini, Animek van Vluten, Ashley Moleman e Catarzyna Nevadoma.

11.21 Faltam 35 km para a linha de chegada!

11.18 volta final da pista desta mulher em 2023, Frecia Fallon!

11.15 grupo combinado, o pelotão de fuga que agora começa a ficar sério foi retomado!

11.10 Marta Cavalli em dificuldade, afastando-se do grupo das melhores. Hoje será meu rebanho.

11.05 Atenção pois a dinamarquesa Cecilie Utrop Ludwig (FDJ – SUEZ) do grupo, sofreu uma queda.

11h00 Antre Cristoforo perde contato com os outros camaradas dissidentes: três deles permanecem.

10.55 Por outro lado, faltam 50 km à chegada!

10.50 Há cerca de dez quilômetros da Côte de Cherave.

10.45 A 4ª da corrida tem 1:30″ de vantagem sobre o grupo. Karin Söderqvist não consegue se juntar aos fugitivos: ela é absorvida pelo grupo.

10.40 Karin Soderqvist, da Suécia, também tenta se juntar ao time fugitivo.

10.35 A fuga inclui: Caroline Anderson (Life Racing Tech Find), Ante Cristoforo (Human Health), Ella Harris (LifePlus Wahoo) e Rachel Neilan (Equipe Feminina Cofidis).

10h30 A corrida começa! Ela também se juntou às separatistas Ella Harris (LifePlus Wahoo) e Rachel Neilan (Cofidis Women’s Team).

10.25 Menos de 70km até a linha de chegada!

10.20 Primeira passagem sobre Mur de Huy concluída: Runaways tem 30″ no grupo, que, no entanto, inevitavelmente se dividiu.

10.15 Fugitivos partem e chegam rapidamente um minuto antes.

10.10 Ciclistas em fuga: A sueca Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) e a cipriota Antre Cristoforou (Human Health).

10.05 A corrida ainda está muito fechada no momento.

10h00 Agora faltam 10 quilômetros para a primeira passagem no Mur de Huy.

09.55 Enquanto isso, tiros e rebotes estão sendo experimentados, e ninguém é capaz de liberar uma fuga.

09.50 O ritmo da corrida após a primeira hora é de 33,0 km/h.

09h45 Faltam menos de 20km para a primeira passagem no Mur de Huy.

09h40 Neste momento o grupo parece estar comprimido.

09h35 Faltam 100 quilômetros para a linha de chegada!

09h30 Estamos na correria!

Olá a todos, sejam bem-vindos à transmissão ao vivo do Freccia Vallone Feminino 2023! Uma das provas mais tradicionais do Circuito Mundial Feminino, que percorre 127 quilômetros: de Huy a Mur de Huy.

Muitos ciclistas buscam um sucesso de alto prestígio. De Demi Vollering a Annemiek van Vleuten, passando por Shirin van Anrooij e Cecilie Uttrup Ludwig.

Mas tenha cuidado porque, embora não seja um favorito, Os italianos ainda vão tentar. Sylvia Farsi Na verdade, será o principal cartão azul ao qual adicionaremos o vencedor do ano passado, ou seja, Marta Cavalli, mesmo que não esteja no seu melhor, e Elisa Longo Borghini está no seu melhor.

Transmissão ao vivo da vigésima sexta edição do Frecia Fallon feminino Vai começar às 09h30 para que você não perca uma única volta na corrida. Boa diversão!

Foto: La Presse

Leia todas as notícias do dia na OA Sport