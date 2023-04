Nápoles-Milão, Liao: Pioli é um pai para mim, ele me fez um homem. vídeo

O português está entre os campeões de conquista em Milão: um pênalti que recebeu (que Giroud errou) e uma assistência para o comando do francês, movimento que lembra a engenhosidade de Gullit. “É inacreditável parecer com ele – disse Leão à Sky Sports -, ele fez história no Milan. Agora ainda sonhamos. Pioli? Ele me fez a pessoa que sou hoje, graças também a Maldini e Massara.” E sobre reforma: “Estamos conversando, ainda falta consertar”

A tarefa já foi concluída Milão Que, após 16 anos, está de volta entre as quatro grandes da Europa. Os rossoneri nas semifinais depois de empatar em 1 a 0 no San Siro e empatar em 1 a 1 no jogo de volta no estádio “Maradona”, onde tudo aconteceu: dois gols e dois pênaltis perdidos, mas também chances, lesões e episódios contestados. Ele certamente está entre os heróis da equipe Pioli Rafael Lião Que primeiro recebe uma falta do Giro e depois queima 70 metros dando ao francês uma vantagem temporária. Um trabalho que ele lembra Ruud Gullit Em mais um jogo rossoneri contra o Napoli, o histórico 3 a 2 em 1º de maio de 1988: “É inacreditável que eu pareço um jogador tão importante que fez história no Milan – disse à Sky Sports -. Estou muito feliz com o trabalho da minha equipe. Agradecemos aos torcedores: esta vitória nos dá confiança para continuar sonhando e seguir na Liga dos Campeões. Agora é a semifinal, vamos jogar com muito entusiasmo“.