Gasperini, gritos e insultos depois de Fiorentina – Atalanta. E cuspir moscas também

Florença – Gritos, insultos, talvez cuspindo. Gian Piero Gasperini, a final entre Fiorentina e Atalanta terminou em 1 a 1 com cobrança de pênalti disputada vigorosamente pelos jogadores do Bérgamo, está indignado. E não é novidade para essas situações, sempre na quadra de Artemio Franchi. Desta vez, quando voltou ao vestiário, descarregou a todos. Primeiro com a torcida do Viola que o irritou com alguns cânticos durante a partida. “O Público Racial”, desabafa Gasperini. Em seguida, ele também mira a gestão da Fiorentina, com o diretor esportivo Daniel Brady Um passo adiante. “Vocês são ladrões”, grita, referindo-se ao anel de pênalti do árbitro, que foi concedido ao árbitro após uma longa revisão no VAR tocando o braço de Toloi em um cruzamento de Terzic. Daquele pênalti com gol cabrala Fiorentina levará o empate em resposta à vantagem inicial assinada por Maehle.

Das acusações contra Chiesa às cuspidas em Brady, a longa história da difícil relação entre Gasperini e Fiorentina Por Matteo Duvellini

18 de abril de 2023

Gasperini se irritou na frente do Ministério Público Federal

Morales está tenso e Gasperini quase faz contato com os líderes da viola. Eventualmente, o cuspe voa, o que parece ter atingido o próprio Brady. Tudo sob o olhar dos homens do Ministério Público Federal que, no entanto, resolveram desclassificar o caso para ação de campo. Portanto, nenhuma ação será tomada.

Gasperini, Spalletti, Mourinho: A Serie A está nervosa. Insultos, cuspidas e ameaças a árbitros, jogadores e torcedores Por Giuseppe Antonio Pirelli

18 de abril de 2023

Uma relação tensa entre Gasperini e Florence

Uma conclusão brilhante para a corrida, no final de um desafio cansativo e às vezes nervoso. Não apenas um loop de penalidade, mas também uma entrada difícil Toloi sobre quebre, acabei de entrar, com o jogador de futebol que desmaiou por um momento após bater a cabeça. Ele terá que sair depois de alguns momentos devido à tontura. Gasperini foi frequentemente alvo de torcedores da FiorentinaSobre as contínuas declarações contra a torcida e o clube da viola. De “Church Simulation” a “The Thieves”, ele gritou em Frankie’s Last Night. Há alguns anos, os fãs de Viola deram a ele uma camiseta para zombar: “Gasperini é um de nós”. Mas mesmo esse dom não conseguiu restaurar a serenidade.