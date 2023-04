Juventus aguarda veredicto sobre -15, Allegri “Testa Alo Sporting”

“Não devemos pensar no resultado da primeira mão, mas jogar como se fosse um jogo único” Lisboa (Portugal) (Italebras) – “Aguardamos a sentença, mas assim que soubermos colocaremos deixe de lado e pense no jogo. Hoje é um dia importante para a sentença e para a melhor preparação para o jogo. Amanhã, que nos permitirá chegar às meias-finais. Massimiliano Allegri e a Juventus continuam focados no Sporting e no retorno às quartas de final da Liga Europa, apesar da audiência sobre o recurso dos Bianconeri contra -15 do caso de ganho de capital realizado hoje no Collegio Guarantine antes de quinta-feira. É melhor focar no campo, já que a Juventus arranca com um empate a 1-0 no terreno: “Temos um golo importante, não um golo simples, porque o Sporting eliminou o Arsenal e também mostrou na primeira mão que é uma excelente equipa equipa. A nível de organização e com bons jogadores. Não devemos pensar no resultado da primeira mão, mas temos de jogar a um só tempo, temos de jogar melhor do ponto de vista técnico, com personalidade, velocidade e clareza da bola, e a partida é longa e haverá dificuldades”. Todos estão disponíveis, pede Allegri à sua equipa, vão tentar pressionar desde o início. É preciso ter muita paciência contra os portugueses e sabe que neste estádio, com a torcida a pressionar muito, tem de ter uma influência importante no jogo. Saudades da Liga dos Campeões? Não, esta é uma competição importante que, ao vencê-la, nos permitirá chegar à Liga dos Campeões. E então será um alívio para todo o grupo que está trabalhando para criar o condições para trazer o troféu para casa. Faltam duas, a Liga Europa e a Copa da Itália, e isso não é fácil. Vencer é algo extraordinário, entendo que depois de nove anos de vitórias, a Juventus fez algo normal, mas não é isso. ” No que diz respeito ao treino, não há problemas para Szczesny e Rabiot: “Desconfio de um ataque ligado a Keiza e outro no meio-campo”. Rumo ao camisa titular Alex Sandro, um running back habilidoso e recrutável. “Estou bem, fiz uma boa semana de treinos, então me sinto pronto para o jogo de amanhã”, confirma o brasileiro, que, como Allegri, não quer se distrair com o que está acontecendo em Roma: “Os advogados e o clube , temos que pensar só neste jogo, temos que jogar Estamos no nosso melhor e vamos continuar assim, esperamos conseguir somar os 15 pontos no campeonato, mas agora estamos a pensar no Sporting e no Liga Europa e é isso.” As apostas eram altas, na primeira mão terminou 1-0 para os bianconeri, mas os portugueses colocaram a senhora em dificuldades em várias ocasiões. “Temos de ir melhor na marcação, mesmo na preventiva, mas – explica Alex Sandro – também temos de ir melhor na fase ofensiva. O Sporting é uma equipa rápida, tem um bom ataque, tem muita posse de bola, nós definitivamente terá que fazer o que é melhor do que na primeira mão.” Em seguida, brincou sobre as lágrimas de Fagioli após o erro que custou Sassuolo: “Às vezes é bom chorar. Temos que respeitar a reação de Fagioli e a reação de todos após vitórias e derrotas. Fagioli é jovem, mas já tem experiência. Ele não é o futuro, mas não o futuro, mas o presente da Juventus.” . – Imagem de LivePhotoSport – (ITALPRESS). GLB/Vermelho 19 de abril 23 20:01