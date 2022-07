Juventus Coulibaly oferece detalhes sobre o zagueiro

Para muitos, Matthijs de Ligt e Kalidou Koulibaly são o casal perfeito da Série A. Eles se encontraram muitas vezes nos últimos anos, e agora seus destinos podem se cruzar novamente, mas para seguir caminhos diferentes. O holandês é cortejado pela Premier League inglesa e pela Bundesliga e está considerando seriamente a possibilidade de sair e a Juventus, que não quer ser pega despreparada em uma despedida, deu o primeiro passo oficial para tentar garantir um substituto para ele, 31 anos de experiência em nosso campeonato (8 temporadas) com o Napoli. Federico Cherubini se encontrou ontem no Valle Ramadani de Milão, o advogado do zagueiro do Napoli, e também Nikola Milinkovic, da Fiorentina (outro central que ele ama). No sábado, o agente de De Ligt também deve estar com Paul Pogba e Rafaela Pimenta em Turim, e os bianconeri esperam que o advogado brasileiro lhe diga o que o jogador pretende fazer, se quer ficar (e assim renovar) ou se quer sair, e quais ofertas eles têm. Enquanto isso, é melhor ir em frente e testar o terreno com o titular Massimiliano Allegri, um jogador destro que sabe jogar no lado esquerdo e pode se integrar perfeitamente com Leonardo Bonucci.