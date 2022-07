Mercato Roma há uma renovação de Felix. Mourinho se prepara para o primeiro amistoso

Roma, 6 de julho de 2022 – La Roma Ela está de volta aos treinos em plena capacidade antes de partir para o retiro de verão em Portugal pelo segundo ano consecutivo. José Mourinho Ele espera trazer alguns novos reforços com ele também, mas enquanto isso Thiago Pinto Também funciona na frente de regeneração. A última ordem cronológica foi Félix Avena Jiano jovem Gelorossi prometeu de Mourinho Ele liderou a equipe principal várias vezes na temporada passada.

Félix renova até 2026

Da juventude ao time principal: um caminho Félix decolou obrigado Mourinho O que lhe permitiu estrear entre os grandes em 27 de outubro. Ele decidiu com a empresa estender seu contrato e assinou uma renovação até 2026. Assim, a premissa de sua utilização como peça comercial em algumas operações do mercado, pelo menos não completamente, foi retirada. E no site oficial da Roma O jovem jogador expressou a sua felicidade com este novo golo: “Estou muito feliz por assinar a renovação do contrato. Agora tenho de pensar apenas em melhorar, estou animado para começar a nova época da melhor forma”.

Amistoso contra o Trastevere

reforma de pés FélixE a thiago Pinto Pode retornar ao exame de mercado, enquanto um Trigoria Mourinho Ele está se preparando para seu primeiro teste amistoso neste verão. O calendário dos jogos a disputar em Portugal já foi divulgado, mas os Giallorossi não vão ficar de braços cruzados no centro desportivo: no sábado há jogo contra Trastevere, totalmente blindado para permitir que o instrutor conduza seus experimentos longe de olhares indiscretos. No momento, nenhuma cobertura televisiva da reunião foi confirmada.

