Sudtirol nas semifinais. Casiraghi zomba de Inzaghi e Regina

O primeiro árbitro das eliminatórias série b chegou: Passar da primeira fase, e chegar à próxima fase da pós-temporada, é Sudtirol. Tirol do Sul venceu por 1 a 0 em Drosseau x Regina por Philip Inzaghi. Para determinar a partida aos 89 minutos de Casiraghi Com uma conclusão de 20 metros com um desvio crítico de Loiacono O que, de fato, deixou a Contini fora de ação. Já a equipe de Besoli enfrentará o Bari nas semifinais.

Sudtirol-Regina, Match

Primeiros 10′ com repetição: Chance aos 6 minutos para Regina com maior, que tentou o chute forte de fora, mas Bellozzi acertou. 3 ‘Vá e responda ao Sudtirol com uma tentativa dupla OdogwuParabéns Loiacono por atrapalhar. O primeiro intervalo não oferece um ritmo alto, mas das duas equipes é claro que quem tem mais bola é Regina, que tenta com por Claire E Hernani em rápida sucessão, mas não consegue encontrar o caminho para a meta. No segundo tempo, a música não mudou, já que o time de Inzaghi acertou a trave barco. O efeito calêndula continua, mas a produção ofensiva não se traduz em gols. Irônico para dizer o mínimo, o Sudtirol, que mais sofreu depois dos 60 segundos dos 90 Encontre uma rede de franquias e qualificações graças a Casiraghi. Depois da crise de resultados no campeonato, com apenas uma vitória nas últimas 8 partidas da temporada regular, o Sudtirol trouxe a vitória: Nas semifinais, Paris Michel Mignani o esperava.