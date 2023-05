2-2 com Sassuolo, homenageia âncoras Quagliarella e Vialli

Génova – um último O orgulho da Sampdoria e dos seus adeptos. Embora o rebaixamento já tenha chegado e o futuro de uma crise corporativa que já dura há algum tempo, o povo da Sampdoria incentivou a equipe de Dejan Stankovic, empurrando-a para frente. Regresso da eliminatória frente ao Sassuolo No último jogo em casa da temporada e depois Homenageando primeiro o capitão Fabio Quagliarella e depois Gianluca Vialli com uma honra temível.

Sampdoria – Sassuolo 2-2: Estatísticas e resumo do jogo

Samp, As Paixões de Quagliarella e Vialli

Os fogos de artifício da Ferrari começam com os chefes Gabbiadini abriu o placar aos oito minutos Mas ele perdeu por um gol apenas três minutos depois, que chutou A mortal dobradinha preta e verde assinada por Berardi (9′) e Matheus Henrique (11′). No entanto, a Sampdoria não quer que seus torcedores voltem a sofrer um nocaute e aos 78 minutos arrebatam o empate graças a Alvo especial de Erlic. Sentimentos aos 88 minutos, quando Capitão Doriano Quagliarella, 40 anos (seu contrato termina e o último é em Marassi) Ele foi substituído e deixou o campo aos prantos, aplaudido pela torcida depois que todos os companheiros o abraçaram (Se a Sampdoria ainda precisar de mim, estarei lá. ele disse mais tarde no pós-jogo). E após apito triplo do árbitro, o presidente e o ex-zagueiro entraram em campo Marco Lana com a inesquecível camisa 9 de Gianluca Vialliao qual dedicou âncoras em homenagem ao filhote de ganso.

