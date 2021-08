Roma-Belenenses Onde assistir: canal de TV, transmissão ao vivo, escalações dos jogos

Novo amistoso da Roma, que enfrenta o Belenenses: tudo sobre esta partida, onde assistir na TV e transmitir aos escalações.

ROMA-BELENENSES: canal de TV e transmissão ao vivo

partida: Baleen Roma

Baleen Roma Dados: 4 de agosto de 2021

4 de agosto de 2021 Horas: 12,00

12,00 Canal de televisão: Sky Sport UNO e Sky Sport Calcio

Sky Sport UNO e Sky Sport Calcio fluxo: Roma TV +, Sky Go

a Roma Ele continua seus preparativos de verão em um ritmo rápido, assumindo cada vez mais a aparência que seu novo treinador deseja Jose Mourinho. A próxima partida será contra belliniensis, A equipa que joga no campeonato português.

Nos últimos dois amistosos, os Giallorossi foram os que mais empataram. contra o Porto Eles fecharam 1-1, enquanto na próxima partida contra Sevilha Eles não passaram de 0-0. Assim, por enquanto, a equipe revelou certa esterilidade ofensiva a ser eliminada no início da temporada.

Beleneses, ou melhor triste pelinensis, Nasceu em 1º de julho de 2018, de separação com Clube de Futebol do Belenenses. O próximo adversário da Roma manteve a Primeira Divisão portuguesa, enquanto a outra equipa regressou das ligas menores.

escolhido pelo alvo

Neste artigo você encontrará tudo o que precisa saber sobre o Roma-Belenenses: atualizações sobre formações Até dicas sobre como assistir ao jogo ao vivo televisão NS fluxo.

Calendário do Rome-Belences

O jogo entre Roma e Belenenses está agendado para quarta-feira, dia 4 de agosto, às 8h00.Bella Vista Stadium Parshall em Portugal. O desafio, surpreendentemente comparado com os tempos clássicos dos amistosos de verão, está marcado para começar às 12h00.

O amistoso Roma x Belenses será transmitido ao vivo pela TV céu, para canais Sky Sports One (201 para satélite; 472 e 482 para digital terrestre) E Sky Sports Soccer (202 para o satélite e 473 para o satélite terrestre).

A cobertura da transmissão ao vivo Roma-Belenenses será confiada a Roma TV +, O serviço Giallorossi Club está disponível online através do registo em video.asroma.com ou através da aplicação oficial AS Roma, bem como visível em céu vai (Pode ser usado por todos os assinantes Sky através do aplicativo em um PC, smartphone ou tablet).

Roma (4-2-3-1): Fuzzato; Reynolds, Ibanez, Cumbula, Calafiore; Buff, Darboy; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Capataz. todo o mundo. Mourinho

Berensis (3-5-2): Louis-Philippe; Thomas Ribeiro, Viti, Bonnie; Diogo Calella, Tyra, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndor, Cassera. tudo