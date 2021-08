O voleibol da Itália rende-se 2-3 à Argentina e é eliminado das Olimpíadas. O fim de uma geração – OA Sport

A aventura da seleção italiana de vôlei contra as pedras argentinas foi estilhaçada Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Uma amarga derrota por 2 a 3, que determina a eliminação dos azzurri nas quartas-de-final, o que não acontecia desde o Barcelona 1992. A seleção da Albiceleste volta aos quatro grandes no Olympia após 21 anos. Parcial: 25-21, 23-25, 22-25, 25-14, 12-15.

A escolha de três cores errou sarcasticamente em momentos em que daria um ombro para os sul-americanos, Para revelar mais uma vez a ausência de um contraste verdadeiro que pode fazer a diferença: Ivan Zaitsev Substituído no terceiro set após o ataque com uma eficácia de 31,25% (7/16), mas já Mesmo Luca Vittore não era muito melhor do que isso (15/7, 33,33%). Se você estiver nas quartas de final dos Jogos Olímpicos, de fato, para jogar sem uma carga confiável, pensar em vencer torna-se uma tarefa difícil.

Mas a partida começou em uma inclinação. No primeiro set, os homens de Blengini, convocados durante a fase de troca de bola, encontraram o primeiro intervalo significativo com uma cabeçada de Galassi e um bloqueio de Giannelli igualando 18-15. Em seguida, Michelto subiu na cadeira, primeiro com um ataque complexo em 22-20, e depois com uma cabeçada que fechou o primeiro set com um placar de 25-21.

O roteiro não mudou no início do segundo set, quando a Itália imediatamente voou para +4 (6-2). No entanto, a Itália manteve-se na frente, também graças à Argentina, que é mais sólida na defesa. Facundo Conte e seus amigos encontraram o mesmo em 11-11. A Itália foi enganada por Micheletto (16-14), antes de ser ultrapassada em 19-20 e um intervalo (19-21) que mais tarde se revelou decisivo no final do set em 25-23.

Bel Paese sentiu o golpe e o terceiro intervalo começou mal, e logo se viu perseguindo o adversário por três distâncias (5-8). Blengeni fez mudanças: dentro de Vettori e Piano, fora de Zaytsev e Anzani. O choque pareceu amadurecer, a ponto de o Azure encontrar o mesmo nível em 16-16. Mas foi um flash na rede: uma defesa sofrida por Michelto colocou a Albiceleste de volta a +2 (19-21), uma vantagem mais uma vez para vencer o segmento por 25-22.

No Grupo D, a Argentina foi acusada de uma queda acentuada na tensão e que a Itália viveu facilmente para vencer por 25-14: então tudo foi decidido no desempate. Até a vitória de Vittori por 10-8, os azzurri pareciam estar no controle total para levar a partida para casa.. Erro de serviço Galassi (10-9) resultou no envio Bruno Lima: Daquele momento em diante a noite estava morta. O jogador de 25 anos colocou o ás no empate, contra-ataque para ultrapassar e novamente o ás +2. Juantorina interrompeu a série (11-12), mas Lima ainda inventou um ataque louco de segunda linha, pois a defesa azul estava incrivelmente atenta (11-13). O tubo de Conte empurrou a Argentina para +3, Vittori eliminou o primeiro match point, antes que o tubo de Conte acabasse com os sonhos da Itália.

Na casa dos Azzurri, o forte desempenho habitual deve ser enfatizado Osmany Juantorena22 pontos e 55,25% no ataque: O italiano cubano foi o último a se render. O jovem Alessandro Micheletto também se saiu bem, embora muito mais no AC: 21 pontos e 38,89%. A Itália marcou 13 corridas contra a Argentina 6, mas não foi o suficiente.

Uma eliminação antecipada encerra a era de uma geração da seleção nacional de vôlei. Juantorina, de 36 anos, também receberá com incertezas o futuro de Zaitsev, de 33, em outubro. Embora tenha havido algumas adições jovens, em Tóquio vimos uma estrutura de equipes muito parecida com a que conquistou a medalha de prata no Rio 2016. Uma equipe que nunca foi muito boa e convincente, às vezes cansada e manchada, que, sem surpresa, estava quebrada ossos no único jogo contra um grande grupo da fase de grupos, a Polónia. O ciclo termina, mas o futuro está sobre nós. Michelito, aliás, já está presente. E muitos outros jovens estão prontos para trazer um pouco de ar fresco para a Itália, que há muito perdeu suas posições na hierarquia internacional. Caberá ao novo treinador Ferdinando de Giorgi tentar colocar o voleibol azul de volta ao seu lugar, a partir do Campeonato Europeu marcado para o final de agosto.

Foto: La Presse