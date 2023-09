Cairo: “Recusei 25 milhões da Atalanta por Bongiorno, juntos faremos grandes coisas”

O Parlamento do Clube de Turim tornou-se uma realidade desde esta manhã. Graças a uma iniciativa apresentada pelo senador Filippo Melchiorre da Fratelli d’Italia, da qual participaram muitos dos seus colegas, inclusive da Câmara, a empresa do presidente Urbano Cairo tem um espaço pequeno mas significativo entre os políticos com um clube totalmente bipartidário. O salão do Senado de Nasiriyah está lotado e o próprio Cairo está emocionado. “É um dia especial, sou presidente do Torino há 18 anos e é um verdadeiro prazer para mim testemunhar esta inauguração”, disse o presidente, que depois contou detalhadamente como conseguiu a aquisição do Torino em 2005, que já havia sido concluído. Falência no verão. “Alguns torcedores discutem comigo, mas continuar no futebol hoje não é fácil. Fiz uma enquete, 75% dos torcedores estão do meu lado, tenho que reconquistar os 25 restantes e acredito muito que consigo. muito ambicioso, aloco pelo menos 20% do meu tempo diário em Taurus. Mas hoje o futebol acabou nas mãos dos direitos televisivos, das vendas e dos agentes. Há trinta anos, Verona e Sampdoria também conquistaram o título da liga italiana, mas hoje há outro realidade: ganho 100 milhões com o Torino e tenho que lidar com times formados por De 400 a 500 jogadores você perde 100. O Inter acabou de receber um cartão vermelho no valor de 85 milhões e está quase feliz porque nos anos anteriores houve mais.