Diretamente Bologna – Napoli 0-1, Osimhen abre

Thiago Motta Ele está entre os candidatos elegíveis para substituir spalletti No banco em Nápoles. O treinador do Bologna, hoje adversário da Azzurra, falou sobre o futuro em conferência de imprensa

Thiago Motta para Dúzia Antes do pontapé inicial: “Os meninos que estão aqui há tanto tempo triunfaram sobre grandes coisas, as responsabilidades que eles passam para os jovens jogadores todos os dias. Hoje enfrentamos um grande jogo, vamos fazer isso juntos como sempre.”

Inclusão de Osimhen que chega a poucos passos do gol, mas prefere servir Kvaratskhelia na esquerda: o georgiano não está aí com a ação azul que termina em empate

14h01

Nápoles, as escolhas de Spalletti

Você seleciona as opções de entrada de Spalletti Ostegaard e Kim Na defesa central, com Berezinsky e Oliveira externo. No meio-campo confirmou o trio que o formou AnguissaE Lobotka e Zelensky. para a frente lá Zerbin com Osimin E Kfaratskhelia

13h57

Bologna Napoli, escalações oficiais

Bolonha: Skorobsky. Bosch, Bonifazi, Lucumi, Cambiasso; Dominguez, Scottin, Ferguson; Ebischer, Arnautović, Barrow. tudo

Nápoles: Golini. Berezinsky, Ostegaard; Kim, Oliveira; Anguisa, Lobotka, Zelensky; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. Rebanhos Spalletti

13h55

Nápoles, várias deserções para Spalletti

Existem muitas divisões sobre Luciano Spalletti Quem em Bolonha terá de despedir os inqualificados Diamantedepois Mário Rui, Politano e Lozano. Leia tudo.

13h50

Bologna e Napoli, potencial jogo de Spalletti

fila de espera Bolonha e Nápoles. A formação potencial de Spalletti vê o trio de ataque composto por Raspadori, Osimhen e Kvaratshelia