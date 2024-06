Acompanhe o desafio das oitavas de final ao vivo

Estugarda (Alemanha) – depois Roman Safiulin derrotado (nº 43 no ranking ATP), na primeira rodada do torneio de Stuttgart, Matteo Berretini Ele aparece derrotando o canadense em dois sets Denis Shapovalov (No. 117 ATP) com uma pontuação de 6-4, 6-4. Acompanhe a transmissão ao vivo do desafio…

18h33

Berrettini revela: “Essa é a tacada que me ajudou muito”.

Matteo Berretini Ele expressou sua satisfação ao final da partida contra Shapovalov: “É difícil voltar depois de tantas lesões. Estou muito feliz por ter chegado às quartas de final. Joguei bem com meus saques. Minhas costas me ajudaram muito contra um adversário que joga com backhand de uma mão. Meu costas funcionou bem.” “.

18h15

Berrettini sobe no ranking mundial: posição atual

Graças ao sucesso alcançado contra Denis Shapovalov e à qualificação para os quartos-de-final do torneio de Estugarda, Matteo Berrettini continua a subir no ranking da ATP. O tenista romeno já alcançou a posição 84.

17h51

Reza Berrettini: “Com Shapovalov passamos num bom teste”

O tenista italiano disse na entrevista pós-jogo que ficou satisfeito com a vitória contra o canadense: “Passei bem no teste e não foi nada fácil, porque Shapovalov está se recuperando da lesão. Agora busco a continuidade dos resultados.”

17h28

Berrettini chega a Musetti

Graças ao sucesso alcançado contra Shapovalov, Matteo Berrettini classificou-se para as quartas de final do torneio de Stuttgart, onde também enfrentará Lorenzo Musetti. O italiano desafiará o cazaque Bublik.

17h11

Berrettini, as duas vitórias em Estugarda

Matteo Berrettini venceu o campeonato de Stuttgart duas vezes. O tenista romeno levou para casa o torneio em 2019, ao vencer Felix Auger-Aliassime na final, e em 2022, ao vencer Murray.

16h48

Berrettini, a resposta épica ao jornalista

Aqui está a resposta supersticiosa de Matteo Berrettini à pergunta de um jornalista sobre as quartas-de-final de Stuttgart (Leia tudo…)

16h34

Berrettini, aqui está o adversário nas quartas de final

Matteo Berrettini classificou-se para as quartas de final do Campeonato de Stuttgart. Aqui está o adversário potencial para o azul (Leia tudo…)

16h22

Berrettini, estatísticas da partida contra Shapovalov

Matteo Berrettini venceu em uma hora e treze minutos. O tenista italiano completou 68% do primeiro saque e 85% do segundo saque. Ele recebeu três ases (em comparação com os quatro de Shapovalov) e uma dupla falta (quatro para o canadense). Berrettini então quebrou seu oponente duas vezes e ganhou três break points.

16h03

Berrettini e a resposta sarcástica às quartas de final

quando Beretini Vale ressaltar que em sua carreira nunca havia perdido nas quartas de final na grama. O tenista azul fez uma careta bastante eloqüente e respondeu: “Na Itália, quando nos perguntam algo assim, fazemos coisas que não podemos fazer aqui (o editor ri).”. Então ele fica sério de novo: “Sei que até agora tenho me saído bem na grama, esperamos que continue assim. Veremos se consigo chegar às semifinais.”

15h59

Berrettini: “Eu me concentro muito no serviço”

“Tivemos uma lesão atrás de nós. Tenho certeza que Shapovalov estará entre os trinta melhores jogadores. Para mim foi importante confirmar o que fiz na terça-feira. Estou muito feliz por chegar às quartas de final. “Estou Visando muito isso, que o time sentisse a pressão nos meus adversários, hoje o backhand contra um adversário canhoto foi muito útil.” Estas são as palavras de Berrettini no final da partida.

15h54

Berrettini derrota Shapovalov por 6-4, 6-4

Matteo Berrettini segura o saque e vence o segundo set e o desafio. O tenista romeno vence a dupla por 6-4.

15h50

Shapovalov continua na partida: 5-4 para Berrettini

Shapovalov saca muito bem, responde aos ataques de Berrettini e leva a partida para casa. 5-4 para Blue, que agora servirá na partida.

15h47

Berrettini voa para 5-3

Entradas perfeitas para Matteo Berrettini, que voa para 5-3. Agora Shapovalov trabalhará para permanecer na partida.

15h44

Shapovalov saca bem: 4-3 para Berrettini

Shapovalov cometeu uma dupla falta e depois assumiu a liderança com uma série de saques precisos: 4-3 para Berrettini.

15h41

Berrettini sofre, mas mantém o placar: 4-2

Uma partida longa e equilibrada, com Shapovalov trocando faltas com chutes muito complexos. No final, o tenista romeno volta para casa com os benefícios.

15h34

Pausa para Berrettini: 3-2

Nervoso, Shapovalov perde o saque: duas faltas duplas para o canadense, que também protesta ao árbitro. No final, Berrettini conseguiu o intervalo graças a um chute na rede.

15h31

Berrettini empatou: 2-2

Apesar das duas conquistas de Shapovalov (um cruzamento de retorno e um chute de backhand de uma posição muito difícil para o canto superior), Berrettini venceu a partida: 2-2.

15h25

Shapovalov é perfeito no saque: 2-1

Mais uma partida a zero para o jogador que venceu: desta vez o canadense que não sofreu nem quinze para o romeno.

15h24

A partida está em zero para Berrettini: 1-1

Matteo Berrettini continua a provar a sua força no serviço. Azul mantém a partida sem gols e empata: 1 a 1.

15h22

Shapovalov começou forte: 1-0 no segundo set

O canadense reage e segura o saque sem problemas particulares no primeiro game do segundo set: 1 a 0.

15h17

Berrettini vence o primeiro set: 6-4

Matteo Berrettini finaliza o primeiro set com um saque perfeito. O tenista romeno fecha em 6-4.

15h12

Pausa para Berrettini: 5-4

Berrettini começou forte e correu para 30 a 0: o canadense deu a volta por cima com três saques poderosos, depois acertou um forehand que parecia bastante ao seu alcance. Berrettini substitui erros por chutes inusitados (backhand na linha do gol) e devolve o contra-ataque aproveitando dupla falta de Shapovalov.

15h08

Berrettini retorna: 4-4

Matteo Berrettini marca o primeiro ponto, depois comete dupla falta e é atingido por Shapovalov em contra-ataque. Aos 15 a 30, Azul volta a ser protagonista e fecha a partida, elevando o placar para 4 a 4.

15h04

Shapovalov não comete erros: 4-3

Mais uma rodada perfeita para o tenista canadense: a segunda consecutiva sem que Matteo Berrettini sofresse um único ponto.

15h02

Saldo não quebrado: 3-3

Mais uma partida praticamente perfeita para Matteo Berrettini, que segura o saque e concede apenas um ponto ao adversário.

14h58

Shapovalov com facilidade: 3-2

O equilíbrio permanece intacto: Shapovalov mantém o serviço a zero, liderando por 3-2.

14h55

Serviço perfeito de Berrettini: 2-2

Ele não cedeu um único ponto ao adversário Matteo Berrettini e é perfeito no saque e na rede.

14h52

Berrettini ruge, Shapovalov lidera por 2-1

Berrettini liderou por 30 a 40 a seu favor, mas o canadense (com um forehand na linha) empatou e fechou a partida com vantagem.

14h47

Berrettini retorna: 1-1

Berrettini anula break point e sai na frente: 1-1.

14h42

Shapovalov serviu perfeitamente: 1-0

Dois ases, um serviço vencedor e um erro de devolução para Berrettini. O canadense vence a primeira partida a zero.

14h39

Vamos lá, primeiro saque de Shapovalov

O desafio começa entre Matteo Berrettini e Denis Shapovalov. O tenista canadense serve.

14h33

Berrettini e Shapovalov em campo

Entra em campo Matteo Berrettini e Denis Shapovalov. O desafio começará em breve.

14h27

Em breve, Matteo Berrettini e Denis Shapovalov estarão em campo

O desafio de Ben está prestes a começar Matteo Berrettini e Denis Shapovalov Válido pelas oitavas de final do Campeonato de Stuttgart.

14h17

Berrettini-Shapovalov, Wimbledon no pote

Dois jogadores que adoram jogar na grama se enfrentam em Stuttgart. Beretini (Vencedor de duas edições Queen’s e vencedor de Stuttgart em 2022) e Shapovalov. Ambos se saíram bem em Wimbledon. Blue chegou à final de 2021, enquanto Shapovalov chegou às semifinais na mesma edição, após derrota para Djokovic.

14h04

Struff venceu Rinderknech em dois sets: agora foi a vez de Berrettini

Alemão Struff derrotou Rinderknech Em dois sets (6-4, 7-6): Agora é a vez de Matteo Berrettini

13h49

Berrettini, quanto ele pode subir no ranking mundial

Em caso de vitória sobre Shapulavov. Matteo Berretini Ele alcançará a posição 84 no ranking ATP.

13h37

Berrettini, reviva a vitória sobre Savioline

Na primeira rodada do Campeonato de Stuttgart. Matteo Berretini Ele derrotou Safiullin em três sets. (eu vivo a vida)

13h18

Beretini Shapovalov ex

Existem dois precedentes entre eles Matteo Berrettini e Denis Shapovalov: A balança está a favor do canadense que consegue se impor nas duas ocasiões sobre o romeno: em 2018 em São Petersburgo, em três sets nas oitavas de final e no round robin da final da Copa Davis: também em o caso da vitória de Shapovalov em três sets.

13h05

Berrettini enfrenta Shapovalov

Tudo o que você precisa saber sobre a partida entre o tenista italiano e canadense (Leia tudo…)

Estugarda – Alemanha