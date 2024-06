As chances de Portugal no Grupo Europeu, Türkiye está de olho na rodada

A equipe regular CR7 será liderada por Roberto Martinez. Possibilidades e expectativas relativamente ao sexto grupo dos grupos Europeus 2024 com Portugal, Turquia, República Checa e Geórgia

Cristiano Ronaldo comandará Portugal, como sempre, no Europeu de 2024. O ex-jogador do Manchester United é o jogador mais velho do torneio e esta será a sexta competição continental em que participará. No banco está o técnico Roberto Martinez, que chegou após experiência na Bélgica. O grupo de Portugal no Campeonato da Europa, Grupo F, é completado pela Geórgia, liderada por Kavara, pela Turquia de Calhanoglu e pela República Checa. Na última edição, Ronaldo e seus companheiros pararam nas oitavas de final, após a eliminação da Bélgica. Já em 2016, na França, chegou a primeira vitória histórica no Europeu. Os primeiros jogos do Grupo F serão entre Turquia e Geórgia, na terça-feira, 18 de junho, às 18h, e depois Portugal e República Tcheca, às 21h, e aqui estão as chances de vencer o Grupo F.

Campeonato Europeu Grupo Portugal: CR7 e seus companheiros favoritos no Grupo F – Vamos analisar as chances de vencer o Grupo F do Euro 2024. Segundo as avaliações dos principais sites de apostas, Portugal é o favorito do grupo. Além disso, os campeões nacionais de 2016 também estão entre os favoritos à conquista do Campeonato da Europa. A questão é muito complicada, pois a Turquia, treinada por Montella, e a Geórgia, treinada por Sagnol, poderão ameaçar a liderança do grupo e superar a equipa comandada por Roberto Martinez. O valor para Portugal que lidera o grupo é de 1,45 para o Snai, 1,44 segundo a bet365 e 1,38 para o Sisal. Os demais países estão mais distantes: a Turquia apareceu às 5h, a República Tcheca às 7h50 e a Geórgia até as 25h. READ Cristiano Ronaldo: Coloquei o grupo em primeiro lugar

Cotas de tráfego do Grupo F – Aqui estão as chances de passar a fase de grupos F do Euro 2024. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os quatro melhores terceiros colocados também passam da primeira fase. Se Portugal for o favorito segundo as classificações de apostas, as outras três seleções disputarão as duas vagas disponíveis.

Os principais sites de apostas focam na Turquia: o passe de Montella é 1,33 para Sisal, 130 para William Hill e Sunny. A República Checa também poderá ter sucesso: a classificação do Sisal é de 1,50, a da bet365 e a classificação do Snai é de 1,48. A Geórgia está um pouco atrasada e em busca desse avanço. Kvara e companhia estão sendo sugeridos para passar em 2,50 pelas casas de apostas.

Grupo do Campeonato Europeu Portugal: probabilidades duplas – Vejamos agora as probabilidades de passar o Grupo F. Dado que Portugal é a equipa favorita, passar CR7 com a Turquia de Calhanoglu é igual a 2,25 para Sisal, 2,10 para Bet365 e 2,00 segundo Snai. A classificação de emparelhamento entre Portugal e a República Checa é ligeiramente superior: 2,50 em Sisal, WilliamHill e Snai. Preste atenção também na dupla entre a equipe de Roberto Martinez e a equipe de Georgia Sagnol (mesmo em caso de terceiro lugar): cotada pelas casas de apostas às 9h00.

6 de junho de 2024 (modificado em 6 de junho de 2024 | 16h32)

