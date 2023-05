A última partida entre Sevilla e Juventus? Allegri e essa surpresa avançam sobre Alex Sandro

alegre ao longo dos anos Juventus Os fãs estão acostumados com escolhas que muitas vezes estão fora da caixa. Os zagueiros ficam no meio campo e às vezes emprestam o ataque como no caso de Alex Sandro . jogo brasileiro em tridente ofensivo Na última partida contra o Bianconeri al Sanchez Pizjuan vs Sevilha próximo adversário na segunda mão das meias-finais da Liga Europa . um resultado? 1-3, com o primeiro lugar no grupo da Liga dos Campeões temporada 2016-2017 ano em que chegou à final em Cardiff contra o Real Madrid.

A última partida entre Sevilla e Juventus: o gol de Bonucci e a intuição de Allegri

A partida é crucial para a passagem da rodada e Allegri deve lidar com um série de lesõesque de Higuaín Total, Após a ausência de Dybala. O ataque da Juventus está desprotegido e o treinador tem que pensar em alguma coisa. Aposte em Alex Sandro no Trident com Mandzukic e Cuadrado. A partida brasileira passa a ser um dos pontos principais. O Sevilla começou melhor e fez um gol por meio de Pareja, mas tudo mudou aos 37 minutos, quando o árbitro expulsou Vasquez por segundo cartão amarelo. O encarnado, que permite à senhora encontrar mais espaço, empata no final da primeira parte, com Marchisio de grande penalidade. O equilíbrio não foi quebrado no segundo tempo e os bianconeri conseguiram recuperá-lo a apenas seis minutos do final e o herói da partida só poderia ser um zagueiro: bonucci Com a primeira navalha de fora da área, leva o time às oitavas de final. Depois vem o selo final, graças a Mandzukic. Um jogo caracterizado poralegreE quem sabe isso não volte a acontecer.