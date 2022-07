Coca-Cola é o novo patrocinador de Nápoles! Evidências que não deixam margem para dúvidas

A marca de bebidas mais famosa do mundo também chegará em breve a Nápoles, onde provavelmente Novo patrocinador institucional.

De fato, há alguns dias no site oficial do clube azul claro Floki (entre os principais patrocinadores) desapareceu e acima de tudo, Pepsi entre instituições. Obviamente, a Pepsi é uma concorrente Coca e ele É impossível pensar que eles podem coexistir: Com isso, a saída da Pepsi abre as portas para a Coca-Cola, que se tornou oficial parceiro global subordinar SSC Nápoles.

Abaixo está um anúncio para o clube azul claro Em seu site oficial:

SSC Napoli e Coca-Cola anunciaram o acordo que levará a empresa a estar ao lado do clube, como parceiro global, com exclusividade na categoria de refrigerantes.

A Coca-Cola tem uma longa história de aproximação com os principais eventos esportivos e futebolísticos do mundo e sempre trabalhou para unir e acompanhar as pessoas em todos os momentos de diversão e convivência. Elementos típicos do mundo do futebol, porque nada une mais do que compartilhar uma paixão.

A parceria reforça a forte relação da empresa com a Itália, onde está presente e produzindo há mais de 90 anos, e em particular com a Campânia. Na verdade, em Nápoles, uma bebida conhecida mundialmente como Fanta nasceu em 1955, e o suco de laranja ainda é 100% italiano hoje. […].

“Estamos muito orgulhosos de anunciar hoje esta parceria, que nos conecta com o amor pela marca conhecida em todo o mundo” – “Coca-Cola é uma marca de prestígio e premiada, assim como no esporte mundial, que por meio da qual queremos criar um caminho estratégico que visa entreter cada vez mais nossos fãs de todo o mundo.

Essa parceria faz parte do caminho de expansão internacional de nossa marca, por isso estamos realmente empolgados em receber a Coca-Cola em nossa prestigiosa rede de parcerias globais.”

“Estamos entusiasmados por iniciar este caminho com um grande clube desportivo como o SSC Napoli, numa cidade onde nos sentimos em casa precisamente porque partilhamos com os napolitanos uma tradição de paixão pelo futebol e os valores que representa, mesmo na vida quotidiana. ”, diz Raluca Vlad, Diretor de Marketing da Coca-Cola Itália.

A Coca-Cola sempre foi uma marca associada à felicidade e estar junto, no playground ou em casa. Talvez com outra paixão napolitana que combina bem com a Coca-Cola, a pizza! “.