Javina está entre os gigantes do esporte, este é o lugar

“Dois gigantes do esporte Para uma melancia pequena mas gigante pelo seu sucesso comercial.” Comente assim Salvatore Lotta da marca L’Orto di Eleonora para Gavina quem fez ontem Estreia sazonal na Rai Networks. Este é o quarto ano consecutivo da melancia da marca Agricola Campidanese em rede nacional.

“Este ano decidimos focar em dois campeões da Sardenha – comenta Lotta -: A jogadora de vôlei Alicia Oro e o surfista Francisco Borsella, um dois simples e limpo que combina bem com os valores de L’Orto di Eleonora e a melancia pequena de Gavina que é doce e crocante e com poucas sementes. uma’Melancia que vem ganhando cada vez mais interesse e curiosidade tanto na ampla distribuição quanto entre os consumidores finais. A Agricola Campanis tem o prazer de receber comentários muito apreciados de quem o provou. Um elemento que agrada e surpreende é o prazo de validade, que é considerado maior em relação a outras melancias.”

A Sardenha Op investiu pesadamente em comunicações, dando à Gavina quase exclusivamente visibilidade máxima. “Focamos na Gavina e não na Eleonora – continua – porque, ao contrário desta última que é 50% comercializada como Mdd e, portanto, menos conhecida, a Gavina é vendida sob nossa marca e também na linha Coop Origine. Entre as novidades está um recente colaboração com Crai na Sardenha”.

A nível comercial, a campanha continua a bom ritmo. Esperam-se agora duas semanas de calor intenso o que nos dá esperança de aumento do consumo. Além disso, estamos confiantes de que a alocação de 3 bilhões do governo para combater a inflação realmente ajudará as famílias, fazendo com que comprem mais.”





O anúncio de TV será transmitido em Rai, Mediaset e La7 até 25 de julhoOe será incluído numa campanha de comunicação integrada que terá ampla cobertura tanto nos novos meios de comunicação, Internet e redes sociais, como nos meios tradicionais como imprensa, rádio e televisão, tanto a nível nacional como local.

Alicia Oro, A jogadora de voleibol nascida em Narpolia (OR), é muito jovem, mas já com uma carreira de sucesso com equipas de clubes que ganharam a Taça CEV duas vezes e com a camisola da seleção nacional com a qual em 2021 se tornou a ‘Campeã da Europa’, e também ganhou o prêmio de melhor organizador do torneio.





Francisco Purcella, surfista nascido em 1989, nasceu em Manhattan e cresceu na Sardenha até decidir se mudar para as ilhas havaianas para perseguir seu sonho de surfar no mar. Com apenas 28 anos, enfrentou uma tempestade na Nazaré, Portugal, domando ondas que podem atingir os 30m de altura nesta zona. Francisco é o único italiano a receber 3 indicações no prestigiado XXL Big Wave Awards, o Oscar do Surf.