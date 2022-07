Citibelo chora e derrota nos pênaltis – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

21h25 Obrigado por se juntar a nós como amigos da OA Sport. Em agosto, o Sitibelo tentará novamente no Campeonato Europeu em Split: esta derrota trará novas motivações e uma grande sede de vitória. Saudações esportivas de Federico Militello.

21.23 O único arrependimento é não lidar com o jogo da maneira correta. Settebello foi inicialmente muito suave e disperso e permitiu que a Espanha decolasse. Então os irados voltam à zombaria das penalidades. No entanto, foi uma grande Copa do Mundo. Repetimos: este grupo tem futuro, o time de Settebello estará entre os favoritos nas Olimpíadas de Paris 2024.

21h20 Terceiro título mundial da Espanha, que não conquista desde 2001. A Itália ainda é o país com mais sucessos nos Campeonatos Mundiais 4 vezes.

21.19 Tocando as lágrimas de melancolia que se derretem nos braços de esposas e filhos. Faremos de novo, este Settebello é realmente muito poderoso.

21.18 Assim, a Espanha revida após a final de 2019. O irredutível Sitibelo, apesar de estar a quatro golos, fez uma reviravolta impressionante. Faltou a cereja do bolo.

Dois erros decisivos a uma distância de 5 metros de canela é muito ruim. Mas não há necessidade de culpá-lo: infelizmente você pode ganhar ou perder nos pênaltis. É a vida, é um esporte.

Erro de canela ainda. Campeã mundial Espanha.

Alvo Granados.

Gols de Damonte. A Espanha também mudou seu goleiro. Lorio entrou.

Gol de Peroni.

Campânia troca de goleiro. Entre novamente em Del Lungo.

Gol Preciotti, está nos mantendo vivos. Vai até o amargo fim.

Dezenas de cabanas.

Gols do Fulvio.

Gol de Larumby.

Júlio Ashnik. Vá para Nicósia agora.

Cruz Monárez!

Canela errada. Carreata de Aguirre. Estamos para baixo. Vamos lembrar de Wembley.

Dezenas de Granados.

Gol de Damonte.

Gol de Peroni.

Nicósia na porta.

Os espanhóis se retiram primeiro.

Começam as sanções.

21.07 Cada equipe terá cinco penalidades disponíveis. É de se perguntar por que, na final do Campeonato Mundial, os tempos extras não são mais considerados. Entendemos isso nas rodadas anteriores e não no último capítulo.

21.06 Settebello estava abaixo de 9-6 a 6’10” do final. Settebello nunca deixou de acreditar nele.

21.04 Vejamos agora o que Campagna decidirá fazer: manterá Nicósia na porta ou voltará del Longo?

Acaba aqui! Itália e Espanha 9-9, vamos aos pênaltis!

13 Canela fenomenal, volte à posse!

35 Espanha expulso, timeout. Aqui os ibéricos podem fechá-la. Precisamos defender a vida.

1’01” Iocchi Scratch no início do centro.

1’16” O milagre de Aguirre no De Fulvio. Esquina.

1’39” Mais uma defesa de granito para Settebelo!

2’03” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL !!! PRESCIUTTIIIIIIIIIII !!! MAS O QUE FEZ DOOOOOOOOOOO??? DE MUITO FAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!

2’32” Fondelli pega a bola de volta! Vamos colocar nosso coração nisso agora! Até o final!

2’56″Que amor!!!! Estamos em -1! Vamos acreditar! Ajudando esclarecida por Di Fulvio, Dolce não erra a dois metros.

Um tempo limite de 3’24” foi pedido por Campania, outro jogador da Itália.

3’31” Traversa di Perrone, depois uma falta no ataque da Espanha. Precisamos desesperadamente de um gol.

4’01” Setibello defende bem, mas comete um erro no recomeço.

4’21” chute rápido de DeFulvio, Aguirre bloqueia. Agora não fique louco.

O chute de longa distância de Granados saiu 4’40 polegadas.

5’07” Dolce recebe o centro, mas previsível. O cronômetro é inimigo de Sitibello, corre implacavelmente…

5’32” Barra Nicósia em Larumbi! Vamos acreditar Settebello!

5’51” Mais uma expulsão para a Espanha, a partida de de Soma termina.

6’03 “De Fulvio marca o pênalti! 7-9, vamos tentar, ainda longe!”

Punição para a Itália. A Espanha solicitou o desconto de tempo quando os Blues estavam com a posse de bola.

O jogo parou para rever o trabalho.

6’15 “Ele se recusou a concluir Cabanas. Nicósia ficou no gol em vez de Del Longo.

6’45” Bruni tenta ‘Nomads’, mas ela é muito central: Para Aguirre.

6’59” A Espanha é implacável com o homem extra. O gol de Famera dói muito. 6-9, agora você precisa de uma obra-prima para recuperá-lo.

7’38” Falha no ataque de Bruni.

Di Fulvio vence o quarto sprint. Nos últimos 8 minutos, vamos tentar acreditar. Até o fim!

Terceiro quarto final. Itália e Espanha 6-8. Voltamos para -2 depois que também estávamos em -4. Enquanto houver vida…

4, Traversa de Peroni.

28 faltas no ataque do Citibelo.

40″ Aguirre marca um escanteio em um chute de Dolce.

52″ defesa maciça para SETTEBELLO em raridade numérica!

1’30” Gol de Fendelle, acredite!

Um prazo chamado Campânia, há uma superioridade para a Itália.

2’05” anulou um gol contra a Espanha devido a uma falta.

Echenique atirou em 2’16”.

2’33” Cruz de De Soma.

2’55” O milagre de Nicósia ficou cara a cara com as cabanas.

3’20” Outra defesa de Aguirre.

4’00 “Ok, agora Settebello está na defesa.

4’21” Martial recebe no meio, mas Larumbi arranca a bola de sua mão.

4’53” Nicósia novamente!

5’17” Uma falta no ataque de Martial.

5’49” Nicósia, que substituiu de Fulvio, neutraliza a supremacia dos ibéricos.

6’14” Canela nos faz viver em pé! Sassata com o homem extra, Settebello está de volta em -3, 5-8, mas agora precisamos de uma defesa de granito, uma defesa que faltava até agora.

6’39 “Granados ainda está sofrendo muito. Dupla superioridade numérica da Espanha, o franco-atirador ibérico não falha. 4-8. Os ibéricos são perfeitos até agora.

7’20 “Acredite! Marcial cumprimenta no meio e tenta balançar Setbelo! 4-7!

7’40” Peroni assina imediatamente 7 a 3. Sitibelo está mal posicionado na defesa. Agora está muito difícil.

Começa novamente, e a Espanha vence a terceira corrida.

20.29 Mortevero 4/6 na superioridade numérica da Espanha, 2/4 da Itália.

O fim da quarta quarta. 8 minutos para esquecer para Setibello, que sofreu um 0-3 pesado. A Campânia terá de fazer ouvir a sua voz antes que seja tarde demais. O retorno ainda é possível.

5. Vondeli disparou muito alto.

29 Loop Famera sai.

55 ″ A Itália desperdiçou a supremacia com um insignificante ‘abaixo da bola’. Setbello está intrigado.

1’11” O livro didático da Espanha trabalha com superioridade numérica. Tahl recebe uma corrida de dois metros e nunca erra um toque. 3-6, agora há o Monte Everest para escalar.

1’52” Polvilhe na água e traga o fechamento de Preciotti.

2’18” apresentado por Damonte no centro.

2’45” Espanha defende bem agora, Aguirre salva De Fulvio.

3’14” Boa defesa agora Prescotti.

3’41” Citebello morreu no ataque, e a reação era muito necessária para não deixar a Espanha escapar.

4’10” Granados nos faz muito mal. Graus de superioridade numérica, a Espanha volta a +2:3-5.

4’28” Aposta de Granados, mas a Itália erra no recomeço. momento difícil.

4’46” Cruz de Granados, posse de bola de volta para a Espanha.

5’13 “Infelizmente Echenique não abriu, mas outro Aguirre o salva. A Espanha encontrou um grande goleiro.

5’41” Del Longo salva Monares.

6’05” Péssimo chute de Martial, Aguirre defendeu confortavelmente.

Granados 6’25” del Longo penaliza. 3-4, Ibéricos voltam para a frente.

6’37” é uma dupla vantagem para a Espanha.

7’05” Falha no ataque de Bruni.

7’22” Aguirre desvia para escanteio sobre Di Fulvio, a supremacia da Itália desaparece.

Di Fulvio vence a corrida! A supremacia da Espanha foi abolida.

20,15 1/2 na superioridade numérica da Espanha, 2/3 da Itália.

Quartas extremidades: Itália e Espanha 3-3! Os ibéricos poderão jogar 17 em superioridade numérica no início da segunda parte, pelo que será necessário vencer a corrida!

4 ″ expulsando a Espanha devemos resistir.

11 GOOOOOLLLLL!!! BRUNIIIIIIIIIIII!!! Em desvantagem numérica, a Itália o ultrapassa rapidamente: Bruni recebe dois metros e coloca Aguirre na cabeça!

33 Desfile del Longo novamente. último verbo.

59 ″ Canela fica aquém da superioridade numérica! A reinicialização mortal de Settebello, que retorna na sequência: 2-3!

1’16” Bem, agora Setbello está na defesa.

1’47” Traversa de Canela de muito longe. A Espanha joga muito melhor.

2’16” superando a Espanha, Del Longo bloqueia o chute de Malarash.

2’58” Primeiro Di Fulvio e depois Damonte não marcam com o extra. O goleiro Aguirre, de 19 anos, está animado no momento.

3’38” Grande gol de Monares, um rebote de longe que Del Lungo não pode fazer nada. 1-3.

4’02” Poste de Echenique, que, como nas semis, carece de sutileza.

4’29 “Sitbelo defende bem, a Espanha não chuta.

4’57” do total abre-nos! Primeira superioridade numérica e Settebello que encurta as distâncias, 1-2.

Infelizmente isso é um objetivo. Itália – Espanha 0-2.

Barry 5’29” Del Lungo sobre superioridade numérica, mas vamos rever o procedimento no VAR: A bola cruzou a linha?

6’16” Cruz Echenique. Granito espanhol neste sapato.

6’44 “O chute de De Fulvio saiu, mas é um erro no recurso da Espanha.

7’01” Gol da Espanha. Granados contra-escape, que se encontra cara a cara com Del Lungo e não faz nada de errado.

7’10” Falha no ataque de Bruni.

7’32 “Boa defesa para Preciotti no meio.

A primeira corrida vencida pela Espanha. Famera supera Di Fulvio.

Começa a final do Campeonato Mundial de Polo Aquático! Itália e Espanha!

19.58 As equipes entram na piscina.

19h55 Ao contrário da Espanha, a Itália renovou muito em relação a 2019. Os únicos veteranos na final são Del Longo, Di Fulvio, Ichinec, de Soma, Dolce e Nicosia. As novidades absolutas do mundial são Damonte, Iocchi Gratta, Bruni, Canela e Martial. Fondelli e Preciotti estão de volta ao grupo já com a medalha de prata na Rio 2016.

19.53 É hora dos hinos nacionais.

19h50 A Espanha, juntamente com a Jugoslávia (1986 e 1991), é um dos dois países que conseguiu repetir o título mundial.

19-48 Campeonatos Mundiais para a Espanha em 1998 e 2001.

19h47 A Itália venceu quatro Campeonatos Mundiais de Polo Aquático em 1978, 1994, 2011 e 2019.

19.46 Itália e Espanha já se enfrentaram nesta fase a eliminar do Campeonato do Mundo: os ibéricos vencem por 14-12 (depois que os Azzurri se viram na liderança por 10-6.

19h44 A revanche é realizada na final de 2019, depois os Azzurri vencem por 10-5.

19h40, boa tarde amigos da OA Sport e bem-vindos ao Italy-Spain Live, a final do Campeonato Mundial de Aqua Polo 2022.

Programa Itália-Espanha

Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo da final da Copa do Mundo de Polo Aquático Masculino da FIFA 2022 entre Itália e Espanha. Em Budapeste, Hungria, hoje, domingo 3 de julhoO Settebello de Alessandro Campagna dentro Às 20h00, hora italiana, defronta-se a seleção ibérica, tal como aconteceu na final de 2019.

Itália Até o jogo de hoje depois 2º lugar no Grupo C apenas atrás Espanha Então após a multiplicação em 8º Austrália Com uma pontuação clara de 17-6E a Hungria com uma pontuação de 11-10e as Grécia Com o mesmo resultado. Para Settebello, derrota na fase de grupos é vingança.

A OA Sport traz para você a transmissão de texto ao vivo da final da Copa do Mundo de Polo Aquático Masculino da FIFA 2022 entre Itália e Espanha: Registre eventos em tempo real, minuto a minuto, gol por gol, para que você não perca nada. o jogo Começa às 20h00 e o texto ao vivo começará por volta das 19h30. Eu escuto!

Foto: La Presse