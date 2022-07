Itália, 12 escolhidos por Pozzico para enfrentar a Holanda. Comparação importante para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023 – OA Sport

Gianmarco Pozzecco delineou suas opções, que se traduziram em 12 jogadores em sua primeira partida oficial como técnico da seleção italiana. Será imediatamente um jogo importante, com a Holanda (amanhã, às 19h30) no último jogo da primeira fase das eliminatórias para o Mundial 2023 (Grupo H).

Estes são os medalhistas azuis que vão procurar vencer, e isso é importante porque vai dar o primeiro lugar no grupo e mais dois pontos na segunda fase (onde cruzará a Itália com o Grupo G de Espanha, Ucrânia e Geórgia):

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, German Brescia)

# 0 Marco Speco (1995, 184, P, UNICS Kazan – Rússia)

#6 Paul Pelega (1990, 200, C, A | X Armani Exchange Milan)

#7 Stefano Tonot (1993, 194, Gee, Umana Rier Venezia)

#13 Simon Fontecchio (1995, 203, A, Saski Baskonia – Espanha)

#16 Amedeo Tesitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A | X Armani Exchange Milão)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A | X Armani Exchange Milan)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turquia)

#54 Alessandro Pagola (1999, 194, p, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datumi (1987, 203, A, A | X Armani Exchange Milan)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germanic Brescia)

Eles não continuariam a se encontrar e, portanto, foram deixados livres para retornar, Diego Vlacadore, Davide Alveti, Luca Severini e Thomas Waldenzi.

Em contraste, esta é a lista liderada pelos holandeses Maurício Boscagliano que é um verdadeiro derby italiano por assentos:

#0 Yannick Frank (1996, 197, GI, Morabank Andorra – Espanha)

#1 Keye van der Vuurst de Vries (2001, 191, P, Velo Ostend – Bélgica)

#3 Boy Van Fleet (1994, 193, Puxa, Campeões de Den Bosch)

#5 Leon Williams (1991, 189, Groningen)

# 6 Digno de Young (1988, 194, Gee, Zurg em Zuckerhead Leiden)

#7 Marijn Ververs (1998, 194, G, Zorg e Zekerheid Leiden)

#9 Muhammad Kharazi (1990, 200, A, Campeões de Den Bosch)

#12 Thomas van der Mars (1990, 208, C, Heroes Den Bosch)

#13 Roeland Schaftenaar (1988, 211, A/C, Leyma Coruña – Espanha)

#14 Jesse Edwards (2000, 211, C, Syracuse University – NCAA)

#30 Olaf Shaftinar (1993, 208, A, CSU Sibiu – Romênia)

#32 Matt Harms (1997, 221, C, Fraport Skyliners – Alemanha)

#33 Jetto Kok (1994, 205, C, Proximus Spiro – Bélgica)

#90 Charlon Clough (1990, 190, GE, Porto – Portugal)

Estas são as palavras de Eve Pozzecco: “Escusado será dizer a importância do jogo contra a Holanda. Nossos adversários estão acostumados a jogar juntos e isso é uma vantagem para eles. Teremos que tentar correr e controlar os rebotes na defesa. Hoje em dia, nas eliminatórias da Copa do Mundo, vimos resultados surpreendentes, e equipes nobres tiveram dificuldade em enfrentar oponentes aparentemente menos valiosos no papel. A atenção também deve ser maior porque será a primeira nova sessão técnica contra a Holanda. Nestas duas semanas, incluímos conceitos que começaremos a desenvolver amanhã, mas que encontrarão continuidade e fluidez ao longo do verão até o Campeonato Europeu. No entanto, estou muito feliz com a forma como os meninos treinaram até agora“.

crédito: Ciamillo