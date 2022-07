“Ressonante, Cristiano Ronaldo pediu para se mudar para o Manchester United!”

retumbante da Inglaterra: “Cristiano Ronaldo Perguntou Manchester United para ser vendido. “A revelação vem do The Times, como mais uma prova do atrito que ocorreu entre o craque português e o clube Manconian após o não apuramento para a próxima Liga dos Campeões e o surgimento de Eric ten Hag do Ajax. Com quem a faísca não foi nascido.