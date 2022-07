Kurt e Bystrom separam Roland e Barth, caça em grupo aos 3′ – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

14h29 Cort decola e cruza os braços em sua terceira corrida GPM! Um belo momento apresentado pelo dinamarquês aos seus fãs!

14.26 A vantagem do casal escandinavo sobre o casal francês sobe para 1′.

14,24km2 na terceira e última corrida GPM do dia: Côte de Kårup Strandbakke, 1.400m por 4,6%.

14.21 A situação da prova neste momento é a seguinte: 125 km para chegar à meta, na liderança estão Magnus Cort (EF Education-EasyPost) e Sven Eric Bystrom (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). A 30 polegadas de distância, encontramos o par B&B Hotels KTM de Pierre Rolland e Cyril Barth. Grupo caça em 3′.

14.19 Aqui está o mural de pessoas que receberam os pilotos no GP anterior:

14.17 O grupo passa no GPM com um atraso de 2’55 polegadas do chefe da corrida.

14.16 a apenas 9km haverá um terceiro GPM que perdeu algum interesse depois que Cort venceu os dois primeiros.

14.14 Magnus Cort vence a batalha com o norueguês e leva o GPM também! Corrida muito rápida, os dois também fizeram contato, mas Kurt venceu e ela vai ser a líder das Classes Especiais amanhã!

14.13 Com o risco de repetição, repetimos mais uma vez que a resposta do público na Dinamarca tem sido insana. Também neste GPM há um oceano de gente festejando!

14.11 Se Kurt pudesse levar o ponto na linha novamente, ele já estaria matematicamente certo de usar a camisa de bolinhas amanhã.

14,10 quilômetros por segundo, GPM de quarta classe.

14.07 A próxima etapa será a Côte d’Høve Stræde. 900 metros apenas 5,9%.

14h06 Depois do GPM, Magnus Cort e Sven Erik Bystrøm aproveitaram algumas pousadas. Tendo em conta que o próximo GPM fica a apenas 5 quilómetros, o casal escandinavo tentará continuar.

14.04 Aqui está uma foto da incrível multidão nas ruas:

14.03 O grupo também passa para o GPM. O público dinamarquês faz com que Jonas Vingegaard se sinta incrivelmente caloroso, e seu refrão canta aquele sorriso e saudação.

14h00 Kurt volta para ele e deixa seus amigos de beira de estrada em êxtase, considerando o único ponto!

13h58 Experimente o trecho Bystrom!

13h57 Começam as lágrimas, há uma grande briga entre os quatro. Parece que ele já está em uma corrida de velocidade até a linha de chegada.

13h55 Os quatro fugitivos voltam a se encontrar, enquanto as lágrimas de Asnæs Indelukke se fecham.

13.52 Rolland tenta atacar de uma distância muito longa. Magnus Kurt segura o volante sem esforço.

13,50 5km na primeira corrida GPM deste Tour de France.

13.49 Começa o trabalho das equipes de velocistas. Lotto Soudal de Caleb Ewan e Fabio Jacobsen da Quick Step, assim como a camisa amarela de Yves Lambert, ocupam os primeiros lugares.

13h46 Uma grande homenagem a Chris Anker Sorensen, o ciclista dinamarquês que também conseguiu vencer uma etapa no Giro d’Italia 2010, e que faleceu tragicamente no ano passado:

13.43 Entre os objetivos dos fugitivos, certamente há também a possibilidade de o GPM assumir a liderança na tentativa de vestir a primeira camisa de bolinhas desta edição.

13h41 Eles sempre lideram Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrom (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cyril Barthe e Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM). Sua característica varia entre 1’35” e 2″.

13h38 Wout Van Aert com sua camisa verde parou na capitânia. O belga é um dos favoritos até hoje.

13h35 Jumbo-Visma e Emirados Árabes Unidos ocupam os primeiros lugares do grupo. Uma situação que podemos ver muito mais nesta turnê.

13.32 No momento, a atmosfera do grupo é bastante descontraída. O espetáculo do público é surpreendente em quase todos os pontos do caminho.

13.29 Pouco mais de 160km para terminar.

13.26 aumenta ligeiramente a vantagem do piso. Os quatro primeiros têm agora 2′ no grupo.

13.23 Há menos de 30 km até Côte d’Asnæs Indelukke (1,1 km a 5,4%), a primeira corrida GPM do Tour de France 2022.

13h20 Destaque Cort Magnus (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrøm (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cyril Barthe e Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM) sobem para 1’40”.

13,17 170 km até o final.

13.14 À frente do grupo estão principalmente Team Bike Exchange – Jayco, Team Quick-Step Alpha Vinyl e Alpecin – Deceuninck Loto Soudal.

13.11 A vantagem de Cort Magnus (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrøm (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cyril Barthe e Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM) permanece em torno de um minuto e meio.

13.08 Enquanto isso, vamos relembrar os dez primeiros da classificação geral depois de tentar o tempo de ontem:

RNK. Cavaleiro Equipe Tempo 1 LAMPAERT Yves BEL Equipe Fast-Step Alpha Vinyl 15:17 2 VAN AERT Wout BEL jumbo visma 0:05 3 POGAČAR Tadej SLO Emirates Team Emirates 0:07 4 GANNA Filippo ITA Granadeiros Ineos 0:10 5 Van der Paul Mathieu Ned Desconinc de Alpecina 0:13 6 PEDERSEN Mads DEN Trilha – Segafredo 0:15 7 Fingerguard Jonas Dean jumbo visma 0:15 8 ROGLIČ Primož SLO jumbo visma 0:16 9 Mollema Book Ned Trilha – Segafredo 0:17 10 Músicas Dylan Bell Bahrein – vitorioso 0:20

13,05 180 km até o fim.

13.02 Há 176 corredores na corrida. Não houve saques esta manhã.

12.59 Há muito interesse no grupo. Você quer evitar fãs.

12.58 O recurso de quatro tetos cai para 1’36’.

12h57 Liderando o grupo está Bahrain Victorious, Bike Interchange Team – Jaico e Quick Step Alpha Vinyl Team.

12h56 Cort Magnus (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrøm (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cyril Barthe e Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM) agora têm uma vantagem de 1’56 polegadas sobre o grupo.

12.54 O pelotão principal não quer deixar muito espaço para escapar.

12.53 Agora a velocidade aumentou um pouco no grupo.

12.51 Dos quatro segundos classificados na corrida, o piloto com melhor classificação geral foi Magnus Cort (EF Education-EasyPost). Antes do dia começar, o dinamarquês empurrou 21 polegadas da camisa amarela Yves Lambert (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

12.48 O número de pessoas na rua é inacreditável. arrepio.

12h46 O grupo a solta. O recurso Fugitivo aumenta para 2 minutos.

12.43 50″ Recurso de quatro vias.

12h42 No quarteto estão Cort Magnus (EF Education-EasyPost), Sven Erik Bystrøm (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cyril Barthe e Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM).

12h41 O quarteto já está se formando no comando da prova.

12h40 Finalmente vai! Boa diversão!

12.39 A partida oficial ainda é aguardada.

12.37 Também cavando para Adam Yeats (Aeneos Grenadiers). Fabuloso.

12h36 O grupo já passou o km 0 mas a etapa ainda não começou oficialmente.

Exercício das 12h34 de Tim Wellens (LOTTO SOUDAL). Portanto, o grupo deve aguardar o retorno do belga ao grupo antes da partida oficial.

12h30 O departamento de transporte começou há alguns minutos. 3 km da largada oficial!

12.28 O espectáculo não vai faltar, numa altura em que é difícil determinar um único favorito. O mais indicado poderia ser Wout Van Aert, ele é forte no inimigo e muito habilidoso em se desvencilhar em situações complexas. No entanto, é impossível subestimar corredores como Fabio Jacobsen ou Jasper Philipsen, considerando pilotos fortes e de alta qualidade como Matthew van der Poel, Peter Sagan ou o anfitrião Mads Pedersen.

12.25 Portanto, haverá uma grande batalha esperada na ponte muito longa, não apenas entre aqueles que querem lutar pelo sucesso de palco, mas também entre os grandes nomes que não querem perder tempo no ranking. Terminar o sprint com as fileiras completas não pode ser descartado, mas a probabilidade de ver torcedores e o grupo quebrando em divisões é muito alta.

Pista 12.21 com perfil de altura aparentemente inócuo, com três GPMs Classe IV simples inseridos no palco central. No entanto, os organizadores decidiram introduzir um passe muito traiçoeiro na final. Na verdade, os pilotos terão que percorrer 18 quilômetros da ponte Storbaelt, onde a possibilidade de encontrar ventos fortes é muito alta.

12h18 Ficamos em solo dinamarquês para a primeira parte da aula depois do julgamento de ontem que coroou Yves Lambert.

12.15 Amigos da OA Sport, grandes entusiastas do ciclismo, bom dia e bem-vindos à transmissão ao vivo da segunda etapa do Tour de France 2022!

