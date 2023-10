Lecco-Ascoli 0-1: notícias ao vivo ao vivo

Pré-jogo

Lecco – Ascoli Válido pela partida de número 10 do Campeonato Série B 2023/2024.

A partida está marcada para o dia 21 de outubro, às 14h, no Estádio Rigamonti-Seppi, em Lecco.

O árbitro da partida entre Lecco e Ascoli será Alberto Santoro, auxiliado por Filippo Meli e Marco Trincheri. Matteo Gariglio estará no VAR.

Leko atualmente ocupa a 20ª posição na classificação com 1 ponto (0 vitórias, 1 empate e 6 derrotas); Em vez disso, o Ascoli ocupa a 11ª posição na classificação com 12 pontos (3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas).

Leko marcou 5 gols e sofreu 14 gols. Ascoli marcou 11 gols e sofreu 12 gols.

Em casa, Leko marcou 0 pontos (0 vitórias, 0 empates, 3 derrotas). Fora de casa, o Ascoli somou 2 pontos (0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas).

Nos últimos 3 jogos o Lecco enfrentou Feralpisalo, Cittadella e Cosenza, conquistando 0 pontos.

Nas últimas 3 partidas, o Ascoli enfrentou Ternana, Brescia e Sampdoria, e conquistou 5 pontos graças a uma vitória, dois empates e 0 derrota.

Leko enfrentou o Cosenza em sua última partida e perdeu por 3 a 0, enquanto o Ascoli enfrentou a Sampdoria no empate em 1 a 1.

Lecco e Ascoli se enfrentaram duas vezes no torneio. Nas partidas anteriores o Lecco nunca venceu, o Ascoli venceu duas vezes e nunca houve empates.

Raios X Lico-Ascoli: dados históricos, tendências e curiosidades O Lecco perdeu sem marcar nas duas partidas da Série B contra o Ascoli. A equipe de Marche é a única contra a qual os lombardos não marcaram nenhum gol na competição.

O Ascoli empatou nas últimas quatro partidas fora de casa contra a Lombardia, na Série B, número de empates semelhante aos 21 anteriores (7 vitórias, 10 pontos); Os jogadores do Marche marcaram nas últimas quatro partidas (cinco gols).

Leko perdeu cinco das seis primeiras partidas deste torneio, conquistando apenas um empate. Nos 12 torneios anteriores realizados na segunda divisão, só conseguiu chegar ao título duas vezes nas sete primeiras partidas, nas temporadas 1957-1958 e 1967-1968.

O Ascoli está invicto nos últimos quatro jogos da Série B, graças a uma vitória e três empates. Os jogadores do Marche não apresentam melhor desempenho desde setembro de 2022, quando chegaram a uma série de nove jogos sem perder (seis vitórias e três empates entre as temporadas 2021/22 e 2022/23).

Por um lado, o Ascoli é a equipa que marcou maior percentagem de golos na primeira parte (70%, 7/10), por outro lado, o Lecco, juntamente com o Brescia, é uma das duas equipas que menos marcaram. . de gols no primeiro tempo da partida (20%, 1/5).

Leko e Pisa são uma das duas únicas equipes cujos artilheiros não conseguiram marcar mais de um gol. Na verdade, um golo de Umberto Eusebe, Nicolo Bosso, Artur Unita, Alessandro Caporale e Andrea Novakovic.

Entre os jogadores portugueses das cinco principais ligas europeias e da segunda divisão, Pedro Mendes é o jogador que mais marcou: cinco golos para a turma de 1999 – entre os estrangeiros da segunda divisão apenas Adrian Benedeszak marcou mais golos (seis). . READ Futebol de praia, Itália bate a França em uma reviravolta

Estas são as estatísticas das duas equipes nas partidas que disputaram até agora no torneio:

Leko Ascoli Jogos jogados 6 9 Número de partidas vencidas 0 2 Número de partidas perdidas 5 4 Número de partidas empatadas 1 3 Total de gols marcados 5 10 Total de gols sofridos 13 12 Média de gols sofridos por partida 2.2 1.3 Porcentagem de posse de bola 43,3 46,7 Número total de etapas 1927 3415 Número total de passes bem-sucedidos 1400 2680 Número de chutes a gol por partida 33 34 Porcentagem de chutes a gol 45,2 40,0 Número total de cruzamentos 127 178 Número médio de passes bem-sucedidos 34 50 Os duelos foram vencidos em todas as partidas 290 458 Duelos em cada partida perdida 317 404 Cantos entregues 32 51 Ângulos adquiridos 30 39 Número de cobranças de falta a favor 60 137 Número de pênaltis concedidos 95 122 Processamento completo 95 137 Taxa de sucesso de processamento 57,9 62,0 Infiltrações totais 7 7 Número total de cartões amarelos 15 17 Número total de cartões vermelhos 0 5

