Marotta, que futuro? A ideia do Inter é uma hipótese que está se concretizando primeira página

para’Internacional Será o último clube Giuseppe Marotta. O sentimento que vinha se espalhando no ambiente há algum tempo foi confirmado de forma inequívoca pelo próprio protagonista, ao apresentar o novo livro de Fabrizio Piacin (“Eu Odeio Futebol”): “Sim. Na verdade, definitivamente”. O fim de uma longa carreira como dirigente de clube, que começou quando tinha apenas 19 anos nas camadas jovens Varese Durou 47 anos entre eles Monza, Sampdória, Juve E Internacional. No entanto, este não é necessariamente o fim da história do futebol ou do desporto, porque o treinador dos Nerazzurri tem ideias claras sobre o próximo passo: Política“Basta, mas não é um cartão de festa.”

Hipótese FIGC – Uma frase que abre portas a diferentes soluções, desde a ligação entre instituições e federações desportivas até à liderança do CONI. Mas a hipótese mais comum para o futuro de Marotta é outra, que é a de que ele assuma as rédeas do futebol italiano e se torne o novo capitão da equipe. A Federação Internacional de Futebol. Além disso, a sua autoridade neste ambiente é reconhecida por todos: pelos seus colegas, considerando que é presidente há muitos anosA.Di.Se. (Associação dos Dirigentes Esportivos), à política, em maio de 2023 foi condecorado com o título de cavaleiro pelo Presidente da República Sergio Mattarella. Competência e experiência, mas também capacidade de inovar e acompanhar as inevitáveis ​​mudanças que o futebol atravessa, são algumas das qualidades que os insiders veem no treinador nerazzurri e que gostariam de ver trazidas à federação para lhe dar vida. . Novo curso. mas quando?

Momento incerto Se todos os sinais apontam nesta direção, o momento desta mudança de carreira para Marotta permanece incerto. O contrato com o Inter termina em 2025, mas isso não significa que esta data não possa ser alterada com a renovação, que continua a ser uma das opções em cima da mesa.. Por outro lado, Marotta ainda tem tarefas a cumprir nos Nerazzurri: desportivas, com a conquista do campeonato e a segunda estrela na mira, mas também e sobretudo organizacionais com o objectivo de trabalhar Segunda diferença, “uma ferramenta indispensável no desenvolvimento juvenil” que o clube Viale della Liberazione almeja, ainda que hoje não possua as estruturas necessárias para formar uma potencial equipa sub-23. Muito também tem a ver com o que vai acontecer no nível da empresa com o presidente Steven Chang Que terá de resolver a questão do financiamento com a Oaktree até à primavera de 2024, mas há, portanto, indicações sobre como A despedida do Inter da política esportiva pode não ser necessariamente iminente. Uma coisa é certa: os jogadores nerazzurri serão as últimas cores do clube para Marotta, que abre caminho para um novo começo.