Performances, dança e música: a conquista das ruas de Montecatini por Misff

Termo Montecatini – Performances, artistas de rua e apresentações de dança animam as ruas e praças de Montecatini Terme: no dia 21 de outubro o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Montecatini, dirigido por Marcello Zippi, se transforma em uma grande festa ao ar livre, envolvendo toda a cidade.

A abrir o baile – literalmente – às 15h00 na Piazza del Popolo está a atuação da Pistoia Country Dancer Company, liderada por Antonella Fedi e Sergio Mazzone, que apresentará o “Country Line Dance”, o grupo de dança nascido nos Estados Unidos. United, que é dançado ao som de música country western e inclui coreografias impressionantes e cativantes, também criadas para música celta, pop e rock.

Campus Misf

A exibição ao ar livre continua com uma exibição de alunos do Campus Internazionale Cinema & Danza, dirigida por Paola Sorrisa e Marcello Zippi, criada pelo Festival Internacional de Curtas-Metragens de Montecatini em colaboração com AiCS – Associação Italiana de Cultura Esportiva; Depois de participarem de workshops, masterclasses e cursos de formação de cinco dias, com a participação de professores de cinema, diretores, fotógrafos, maquiadores, designers de moda, cenógrafos e coreógrafos, os jovens participantes mostram seus talentos apresentados por um público dos cidadãos de Montecatini.

O espetáculo de dança continua com a coreografia de Progetto Danza, com curadoria de Cristina Speranza.

Depois há o espaço para artistas de rua: Andrea Boccicchio e Teresa Bruno, fundadoras da CIE BRUBOC, trazem WOOW para Montecatini! Um show de comédia surreal, não-verbal e palhaço, eles vêm de longe, estão viajando há algum tempo, um divertido e divertido show de arte de rua.

Por fim, a série de eventos termina com a atuação de Alessia Bolognini, uma jovem e promissora bailarina, que regressa a atuar em Montecatini após participar na edição 2022 do Campus Internacional de Cinema e Dança.

E não é tudo: à noite, na Sala Portoghesi de Terme Tettuccio, será entregue um prémio especial à Filistrucchi, companhia histórica do cinema e teatro italiano desde 1720.

As exibições de curtas-metragens de acesso gratuito, concorrentes na seleção oficial do festival e em eventos de acompanhamento, continuam também durante o dia no Cinema Excelsior e na Sala Portoghesi, onde à tarde é exibida uma seleção de curtas-metragens dos filmes mais promissores. Serão exibidos os realizadores que participaram na competição da última edição do Festival de Cinema Português de Avanca, geminado com o MISFF. A programação pode ser visualizada no site do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Montecatini.

Entretanto, a série de projetos culturais promovidos pelo MISFF, no âmbito da geminação entre Montecatini Terme e Arménia, continua: depois de filmar em Montecatini Alto e em Terme Tetocho, o realizador arménio Aram Manukyan escolhe o local para a sua curta-metragem “Mad Desire”. Sobre a Dança (interpretada por Alessia Bolognini e coproduzida pela MISFF Lab Production) no Grand Hotel Tamerici & Principe e no Grand Hotel Bellavista Palace & Golf em Montecatini Terme.