Reiniciar de Monza Por apenas três semanas, ALejandro Gomez deve ser suspenso imediatamente: autoridades antidoping informaram que ele será suspenso por dois anos. As notícias de última hora são RelivoO que revela os detalhes da história. o Babuestá sendo lido, Ele testou positivo para substância proibida em exame realizado em novembro de 2022, quando jogava pelo Sevilla, poucos dias antes de partir para a Copa do Mundo do Catar..

Tudo aconteceu durante o treino com o andaluz, quando os médicos chegaram inesperadamente para realizar um teste antidoping. Segundo a versão do jogador de futebol nascido em 88, ele diz Relivo, Nos dias anteriores, teve uma noite mal dormida, o que o levou a tomar uma bebida a um dos filhos sem consultar previamente os médicos do clube, comportamento que não é permitido pelas autoridades e que não exonera o jogador da sua responsabilidades.. Gomez então trabalhou para participar da Copa do Mundo, e o fez após obter permissão.

o Babu O Sevilha estava ciente do problema há meses, quando recebeu a notificação da UEFA, e este aspecto foi destacado pelo portal espanhol, Foi um obstáculo para encontrar uma equipe durante o verão: Nenhum clube queria correr o risco de enfrentar tal punição potencialO que levou o argentino e o Sevilla a concordarem em rescindir o contrato um ano antes da data prevista. o Monza Ele decidiu focar igualmente em Gomez, que disputou duas partidas pelo Brianza antes de receber esta semana a punição que pode encerrar sua carreira precocemente, aos 35 anos: resta saber se Babu Ele recorrerá e poderá obter redução da multa.