Copa das Nações FEI. Bagnaia Martin, Desafio de Neurologia. A corrida final começa em Phillip Island

Será preciso nervosismo forte. Tenha cuidado para não se deixar levar e se atolar na ansiedade. Sim, a Copa do Mundo de 2023 acabará sendo vencida por quem conseguir se mostrar mais “cool”, mais calculista e menos instintivo.

Em suma, será mais um desafio psicológico do que qualquer outra coisa, um confronto direto entre Bagnaia e Martin que esquentará amanhã e domingo com o Sprint e o Grande Prêmio da Austrália e terminará no final de novembro em Valência. .

Portanto, é um desafio para os nervos também, porque o Pico e o Jorge, não importa repetir, são pilotos muito fortes. Eles têm um acelerador único no pulso – e nunca se esquecem – que estão pilotando uma Ducati Desmosedici semelhante, a Gp23.

Assim, mesmo as palavras dos pilotos, ditadas no primeiro dia de ação em Phillip Island, parecem centrar-se mais no estado de espírito (decisivo) com que enfrentarão a correria final da temporada do que no confronto direto. com voltas mais rápidas.

“A vitória na Indonésia, pela forma como veio e sobretudo porque me permitiu passar imediatamente na classificação, deu-me uma dose especial de confiança…” Tradução: Biko se acusou a nível psicológico e emocional. Ele se sente mais em paz do que há uma semana. Mas Martin também percebeu que poderia vencer um campeonato mundial com a cabeça, mais do que qualquer outra coisa. “Só preciso relaxar – diz o passageiro da Pramac – preciso ficar menos nervoso para evitar o que fiz na Indonésia quando caí…”.

Sim, cachoeiras. O resultado de 2023 coloca Bagnaia no topo do (nada invejável) ranking dos ‘zeros’. O Pico passou pela Argentina, Texas, França, Barcelona e Índia, além do Silverstone Sprint. Martin só marcou zero em três ocasiões: Portugal, Texas e Indonésia.

o programa. Cuidado com o fuso horário e horários “impossíveis” para a Itália. Na noite de hoje para amanhã (1h30) sessões de qualificação de motos; A Sprint Race acontecerá (sempre no horário italiano) amanhã de manhã às 6.

link. À meia-noite (entre amanhã e domingo) Moto3 (2h), Moto2 (3h20) e MotoGP terão lugar às 5h de domingo. Está tudo ao vivo no SkyMotoGp e streaming agora.